俳優の松山ケンイチさん（40）が27日、福田雄一監督が手がける映画『新解釈・幕末伝』（12月19日公開）の完成披露試写会に登場。共演した小手伸也さん（51）との撮影シーンを振り返りました。

松山さんと小手さんが出演したのは、“みんなが知っているようで知らない幕末”を福田監督流の解釈で描き、『薩長同盟』をテーマにした映画。松山さんが新撰組鬼の副長・土方歳三を、小手さんが新撰組局長・近藤勇を、倉悠貴さん（25）が新撰組最強剣士・沖田総司を演じました。

福田監督作品に初出演となった小手さんは、撮影の感想を聞かれると「松ケンさんとかはもう慣れてるし、始まったら始まったで急にトップギア入れてきて。倉くんも勘がいいので、途中から一気にヒートアップして、もう僕は本当に二人の勢いを止めるのに精いっぱいで。初めてです。ツッコミで筋肉痛になったんですよ」と大変だったと振り返りました。

小手さんと一緒にそのシーンを撮影した松山さんは「やっぱり生きるか死ぬかのシーンでしたもんね」とボケると、すかさず小手さんから「違うだろ。茶屋に入るか入らないかでもめてただけ」と鋭いツッコミが入りました。

改めて撮影を振り返った松山さんは「（小手さんは）何でもキャッチしてくれる方なんで、とにかく球を投げようというよりは、どっか絶対刺してやろうっていうふうに。それでどこまでお互い耐えられるのかみたいなのやりたいなって思ってたんですよ。僕の中ではすごく緊張してました」と語り、小手さんは「力は確かにこもってたかな。翌日、体ボッキボキ」と明かしました。