究極の選択、「肉」と「魚」あなたはどっち派？

【写真を見る】「まだのせる！？」取材スタッフもびっくりの肉増量チャーシュー麺

11月29日は、年に1度の「いいにくの日」。お得すぎる、絶品「肉グルメ」をご紹介します。

そして、魚派が“大歓喜”間違いなしのイベントが、28日に東京・日比谷でスタートしました。

「牛すじ焼き」が29円！ときわ亭が仕掛ける「肉の日」の価格破壊

全国48店舗を展開する焼肉店「ときわ亭」が、28日から3日間、「29=にく」にちなんだ驚きの価格でメニューを提供します。

歯ごたえがたまらない「牛すじ焼き」が1皿なんと、税抜き29円（税込32円）です。

客

「お肉が（税抜き）29円というのは正直信じられない。安いです、めちゃくちゃ安いです」

「黒毛和牛上カルビ」（税込1429円）は、お値段そのままで290％増量。つまり2.9倍。



「超厚切り牛タン」（税込1429円）も価格据え置きで、通常は厚さ2センチのところ2.9cmにパワーアップします。

客

「2.9cmの牛タン、食べたことないので食べてみたい。お肉が好き」

インパクト抜群のスライスレモンを挟んだ牛タンのブロック「“肉塊”レモン牛タン」は、500円ほど値下げした税抜き「いいにく」＝1129円（税込1242円）です。

ときわ亭 マネージャー 前田優さん

「少しでも多くのお客様に楽しんでいただけたらなと思って（価格を）設定しました」

「イクラ〜わっしょい！」冬の味覚が集結した海鮮グルメフェス

東京・日比谷で開催中の「SAKANA＆JAPAN FESTIVAL2025 in日比谷公園」（11月30日まで）。

多くのお客さんが見つめる先では、マグロの解体ショーが行われていました。



解体されていたのは長崎県産の本マグロです。品評会で最優秀賞をとったものを、生のまま空輸で持ってきました。

こちらが味わえるのが、豊洲かんぺい会の「大とろ入 本まぐろ三色丼」（3000円）。赤身・中トロ・さらに大トロまで入った、異なる3つの味わいが楽しめるどんぶりです。

客

「さっぱりしてます、赤身は。（トロは）味も濃い感じがします。脂ものっていて」

そして別のお客さんが食べているのは、なこそ処ちょんまげの「ノドグロ炙りとメヒカリ刺し入り ふくしま全部のせ丼」（2800円）です。

客

「別のところで見たことがないから頼みました」

福島からやってきた、てんこ盛りの海の幸がのっています。「白身のトロ」と呼ばれる高級魚・ノドグロの炙りに、地元でしか出回らないという、冬が旬のメヒカリのお刺身、アナゴなども贅沢にのったどんぶりです。

「イクラ〜わっしょいわっしょい！」という掛け声で盛り上がっている場面も。

アラスカシーフードマーケティング協会＆極洋の「アラスカ産紅鮭いくらと数の子のこぼれ宝石丼」（2500円・並）。ルビーのようにキラキラ輝く紅鮭のイクラと黄金色の数の子を、おしげもなくかけまくり、お椀からこぼれています。魚卵好きにはたまらない一品です。

客

「濃厚でした。数の子もプチプチしていて食感もいいなと」

「うまいです、うまいうまい。この時期は魚でしょ！魚だと思いますよ」

A5ランクのブランド牛 すき焼き食べ放題が「半額」！？赤字必至の大盤振る舞い

東京・新宿の「駆け込み餃子」で提供されるのは、きれいにサシの入った熊本の最高級A5ランクのブランド牛「黒樺牛」です。



ちょっとお高い、贅沢なお肉のすき焼き食べ放題が、29日は半額の4900円です。



濃厚でうま味の強いブランドたまご、「龍のたまご」に高級肉をくぐらせていただきます。

Nスタ スタッフ

「お肉の甘い脂身と、濃厚な卵が絶妙にマッチして、とても美味しいです」

お肉はもちろん、ご飯や野菜も食べ放題ということですが、儲けはあるのでしょうか。

新宿 駆け込み餃子 プロデューサー 竹内仁栄さん

「赤字覚悟で、かなりの赤字でやっています。ぜひここは皆さん、良い肉の日に体験していただければと思います」

「まだいくんですか！？」Nスタスタッフも驚きの増量サービス

東京・荻窪のラーメン店「濃菜麺 井の庄」の人気メニューは「肉濃菜麺」です。



じっくり低温調理した豚肩ロースが5枚と、鶏胸肉2枚がのった“チャーシュー麺”。



29日に注文すると、無料で肉を増量するというので特別につくってもうと…

Ｎスタ スタッフ

「まだいくんですか！？」



濃菜麺 井の庄 荻窪店 山本康司さん

「明日は“肉の日”なんで、どんどんいきますよ」

次々チャーシューをのせていき、麺がまったくみえない状態に。合計13枚も積み重なっています。出来上がったのは「超肉濃菜麺」（1600円※荻窪店限定）。



気になるチャーシューのお味は…

客

「低温調理でやわらかく噛みやすく、食べやすさもある」

やわらかくて何枚でも食べられるチャーシューですが、この日は通常の量だったため、お客さんからは…

客

「1日早かったなーと残念。明日（29日に）来るべきでしたね」

寒い時期にぴったり！炭火で熱々の「かにみそ甲羅焼」に舌鼓

「SAKANA＆JAPAN FESTIVAL2025 in日比谷公園」では、しょう油の香ばしさが香る、青森の郷土料理「ぽっぽ焼き」（いか焼き）も食べられます。



さらに、さっぱりとした味わいが特徴の愛媛・今治産の焼き牡蠣に、顔の大きさほどあるアジフライ。生でも食べられる北海道産のタラバガニの脚も焼いて…

カニを食べた客

「めちゃめちゃうまいです。じゅわーっとして美味しいです。幸せです」

ベニズワイガニの「かに味噌」と「身」をつめた甲羅を、炭火でふつふつと煮た「かにみそ甲羅焼」もあります。寒い時期にもってこいの海の幸、お味は…

客

「ごはんとかにかけたい」

「冬は魚が美味しいですね」

この週末、皆さんは「肉と魚」どちらを楽しみますか？