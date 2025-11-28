11月28日午前、新潟市東区を中心に約300世帯にわたる停電が発生しました。落雷が原因となったこの停電。すでに復旧はしていますが、新潟空港では一時、一部運航便が乱れるなど影響が出ていて、利用客からは心配の声が聞こえました。



ずらっと並ぶ人の列…電光掲示板には遅延の文字が並びます。28日午前の新潟空港は一時騒然となりました。



〈利用客〉

「ちょっと遅れちゃうみたいで。心配です」





東北電力ネットワークなどによると新潟市東区を中心に28日の朝から約300世帯で停電が発生しました。落雷によって電柱に設置してある設備が故障したことが原因だということです。この影響で新潟空港では旅客ターミナルビル、貨物ビル、管制塔などの施設が停電。搭乗手続きや飛行機の乗り降りに使用するブリッジが使えなくなったほか、新潟空港発着の飛行機の運航に一時乱れが生じました。〈利用客〉「あまり来たことがないので停電したかどうかわからなかっ たですけど、ちょっと暗いなと いうのは感じていました」Q)停電のあいだ受付はできなかった？〈利用客〉「できなくて。団体で来ていたので、時間もギリギリでどうしようかなと思っているところでした」空港の関係者によると停電発生当時、空港の非常電源は作動していましたが、それが尽きたことで停電したとみられるとのことです。この停電は28日正午ごろに復旧し、現在は新潟空港の各施設も通常通りの稼働しているということです。