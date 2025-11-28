※このお話は作者おにぎり2525さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ結婚3年目を迎えた主人公の妻が、待望の妊娠。だが、本格的につわりが始まると妻が日に日にワガママになっていく。しばらくして、妻は"実家に帰る"という置き手紙を残して姿を消すが、実際には知らない男性と子どもと3人で暮らしていた。探偵の調査によって、相手は離婚歴のある妻の元上司だと判明。夫が問い詰めると妻は離婚を切り出し、「子どもはいらない」と言い出す。結局、相手男性からも逃げられてしまう妻だったが、その後も反省することはなく、そのまま離婚が成立するのだった。3年後、息子と買い物に出かけると、元妻の友人から声をかけられる。「私はあなたのママのお友達」という言葉に慌ててその場を立ち去るが、「ぼくにもママがいる？」と疑問を持つ息子。そこで、今は別のところで暮らしていることを伝えると、息子は「パパ、だいじょうぶ」と語り始めて…。