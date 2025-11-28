桂川有人は予選通過圏内で2ラウンドを終えた。（撮影：GettyImages）

＜BMWオーストラリアPGA選手権　2日目◇28日◇ロイヤル・クイーンズランドGC（オーストラリア）◇7085ヤード・パー71＞オーストラリアでのDPワールド（欧州）ツアー開幕戦の2日目は、雷のため順延になった第1ラウンド（R）の残りと、第2Rが行われたが、日没のためサスペンデッドになった。3日目の競技は現地時間午前6時に競技が再開され、第3Rは午前7時30分以降の開始を予定している。

トータル10アンダーの暫定首位にはカズマ・コボリ（ニュージーランド）が立つ。1打差の暫定2位にオーストラリア勢のブレッド・ランキンとアンソニー・クウェイルと、ディン・ウェンイー（中国）が続く。日本勢で唯一出場する桂川有人は5バーディ・2ボギー・1ダブルボギーの「70」でラウンドを終え、トータル3アンダーの暫定44位タイに後退。それでも予選通過圏内にいる。オーストラリアのアダム・スコットはトータル6アンダーの暫定18位タイにつけている。
