¾®ÎÓ¹¬»Ò¤¬¸Î¶¿¥È¡¼¥¯¡¡°ñ¾ë½Ð¿È¡¦±©ÅÄÈþÃÒ»Ò¤ÏÆÈÆÃÊý¸À¤ËÀÖÌÌ¡ÖÄÌ¤¸¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¡Ä¡×
¡¡±é²Î²Î¼ê¤Î¾®ÎÓ¹¬»Ò¡Ê£·£±¡á¿·³ã½Ð¿È¡Ë¤¬ÅÔÆâ¤Ç£²£¸Æü¡¢¸©Ì±°¦¤¢¤Õ¤ì¤ë¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²èÊç½¸¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ö¥±¥ó¥ß¥ó¥·¥ç¡¼Î¹¥¢¥ï¡¼¥É£²£°£²£µ¡×¼õ¾Þ¼°¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¼õ¾Þ¼Ô¤¿¤Á¤ò´¬¤¹þ¤ß¡¢ÂåÉ½¶Ê¡ÖÀéËÜºù¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ËßÍÙ¤ê¤Çà¥È¥êá¤òÌ³¤á¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¤Î°Ï¤ß¼èºà¤Ç¤Ï¡¢Â¾¤Î¥²¥¹¥È¥¿¥ì¥ó¥È¤¿¤Á¤ÈÃÏ¸µÏÃ¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤¿¡£
¡ÖÅìµþ¤Ã¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¹âÁØ¥Ó¥ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ï»ËÜÌÚ¤È¤«¹Á¶è¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¡¢¤¢¤ÈÀéÂåÅÄ¶è¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ê¼«Ê¬¤ÎÃÏ¸µ¤Ï¡Ë½½Ê¬°·¤ï¤ì¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ê¤Î¤Ç¡Ä¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢£Í£Ã¤òÌ³¤á¤¿¥¦¥¨¥ó¥Ä±Í»Î¡Ê£´£°¡Ë¡£
¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃÏ¸µ¤ò¤¿¤Ö¤ó¥Û¥ó¥È¤Ë¤Á¤ã¤ó¤ÈÀ¹¤ê¾å¤²¤Ê¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ï¥Û¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢ÃÏ¸µ¤Ï¡ÖÃæÅÓÈ¾Ã¼¤ÊÅìµþ¤Î³°¤ì¡×¤ÈÎã¤¨¡¢ÃÏÌ¾¡ÊÉðÂ¢Ìî»Ô¡Ë¤Ë¤Ï¸ÀµÚ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤¦£±¿Í¤Î£Í£Ã¡¦¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡Ê£²£´¡Ë¤ÏÂçºå½Ð¿È¤À¡£ÃÏ¸µ¤Øµ¢¤ê¡Ö¥¿¥³¾Æ¤Çã¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È£±¸ÄÄÉ²Ã¤·¤È¤¯¤Ê¡Ù¤È¤«¸À¤¦Âçºå¤Î¿Í¤ÎÍ¥¤·¤µ¤È¤«´¶¤¸¤ë¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¢¤é¤¿¤á¤Æà¹¥¤¤ä¤Ê¤¡á¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¸©¤Ï°Õ³°¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÄ»¼èº½µÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Æ¡¢¡Ø¥²¥²¥²¤Îµ´ÂÀÏº¡Ù¥á¥Ã¥Á¥ã¹¥¤¤Ç¡¢¡ÊÃÏ¸µ½Ð¿È¤Î¸¶ºî¼Ô¡¦¿åÌÚ¤·¤²¤ë¡Ë¥í¡¼¥É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤º¤Ã¤ÈÄ»¼è¹Ô¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡°Ï¤ß¤ò»ÅÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ç¯Ä¹¼Ô¤Î¾®ÎÓ¡£¡ÖÊý¸À¤Ç¡ÊÏÃ¤Ï¡Ë²¿¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¡©¡×¤È¿¶¤é¤ì¤¿°ñ¾ë½Ð¿È¡¦±©ÅÄÈþÃÒ»Ò¡Ê£µ£·¡Ë¤Ï¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤½¤¦¤Ë¡Ö¤¢¤Î¡¢¡ÊÊý¸À¤¬¡ËÄÌ¤¸¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£°ñ¾ë¸©¤Î¿Í¤¬Ãý¤ë¤È¡¢»úËë¤¬½Ð¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£¤¹¤«¤µ¤º¡Ö¤¨¡Á¡ØæÆ¤ó¤Çºë¶Ì¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤à¾®ÎÓ¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë±©ÅÄ¤Ï¡¢Î¹ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ç¡ÖÁ´Éô¤Î¸©¡Ê£´£·ÅÔÆ»ÉÜ¸©¡Ë¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£