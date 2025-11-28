¡Ú¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡ÛÅáÍå¥Ê¥Ä¥³¡õÎ°°²Æ¤¬¥ì¥Ã¥É¥´¥Ã¥Ç¥¹¼ó°ÌÆÍÇË¡¡Sareee¡õ³ð¡¢¥Ü¥¸¥é¡õÅ´¤â·è¾¡£Ô¤Ø
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤Î¥¿¥Ã¥°¥ê¡¼¥°¡Ö¥´¥Ã¥Ç¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¥ì¥Ã¥É¥´¥Ã¥Ç¥¹¸ø¼°Àï¤Ç¡Ö£Â£Í£É£²£°£°£°¡×¤³¤ÈÅáÍå¥Ê¥Ä¥³¡Ê£³£´¡Ë¡¢Î°°²Æ¡Ê£²£±¡ËÁÈ¤¬Ææ¤Î¥Þ¥¹¥¯¥¿¥Ã¥°¡Ö¥É¥¹¡¦¥í¥«¥¹¡¦¥Ç¡¦¥á¥Ò¥³¡Ê£Ä£Ì£Í¡Ë¤Î¥Æ¥ª¥È¥ì¥³¡õ¥ª¥·¡¼¥¿¤Ë¾¡Íø¡£¥Ö¥í¥Ã¥¯Ã±ÆÈ¼ó°ÌÆÍÇË¤ÇÍ¥¾¡¤ØÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡ÅáÍå¡õÎ®°²Æ¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î»î¹ç¤òÁ°¤Ë£µ¾¡£±ÇÔ¤Î¾¡¤ÁÅÀ£±£°¤Ç¥Ö¥í¥Ã¥¯ÆÍÇË¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£Ä£Ì£Í¤Î¥ë¥Á¥ã»¦Ë¡¤ÎÁ°¤Ë¶ìÀï¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â»î¹ç¤Ë²ðÆþ¤·¤¿¶Ë°·³ÃÄ£È¡¥£Á¡¥£Ô¡¥£Å¡Ê¥Ø¥¤¥È¡Ë¤ÎÆ±Ìç¡¢¾åÃ«º»Ìï¤¬¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤ò°ú¤ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¡¢¶§´ï¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ê¼ýÇ¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤òÅêÆþ¡£ÅáÍå¤Î¶§´ï¹¶·â¤ÏËÉ¤¬¤ì¤ë¤¬¡¢Î°°²Æ¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹¹¶·â¤¬¥Æ¥ª¥È¥ì¥³¤ÎÇ¾Å·¤ËÄ¾·â¤·¤Æ£Ë£Ï¾õÂÖ¤È¤Ê¤ê¡¢¤¹¤«¤µ¤ºÅáÍå¤¬¥Ç¥¹¥Ð¥ì¡¼¥Ü¥à¤ÇÃ¡¤¤Ä¤±¡¢£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ì¥Ã¥É¥´¥Ã¥Ç¥¹¤ÎÂ¾¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢£Ó£á£ò£å£å£å¡¢³ð¥ß¥¯ÁÈ¤¬¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¡¢°ÂÇ¼¥µ¥ª¥êÁÈ¤Ë¡¢¥Ü¥¸¥é¡¢Å´¥¢¥¥éÁÈ¤¬·î»³ÏÂ¹á¡¢Íü°ÉÁÈ¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¾¡Íø¤·¡¢·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡££²ÁÈ¤Î¤¦¤Á£²£¹Æü¤ÎÂçºåÂç²ñ¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤È¼ó°Ì¡Ö£Â£Í£É£²£°£°£°¡×¤¬£³£°Æü¤ÎÉÍ¾¾Âç²ñ¤Ç·ãÆÍ¤¹¤ë¡£