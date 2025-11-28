INI 最新シングル「THE WINTER MAGIC」が発売初週で“ミリオン”達成！田島将吾「プレゼント交換返しがすごすぎて…」
グランジ・遠山大輔、潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生放送ラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜 13:00〜13:53）。11月22日（土）の放送には、グローバルボーイズグループINIの田島将吾（たじま・しょうご）さん、松田迅（まつだ・じん）さんが登場！ 11月19日（水）にリリースされたウィンターシングル「THE WINTER MAGIC」について伺いました。
11人組グローバルボーイズグループ・INIは2021年6月に結成。同年11月にデビューシングル「A」をリリースし、「第63回日本レコード大賞」で新人賞を受賞します。2025年は、9月に愛知・バンテリンドーム ナゴヤで単独公演「2025 INI LIVE [XQUARE - MASTERPIECE]」開催し、初のドキュメンタリー映画「INI THE MOVIE『I Need I』」が10月31日（金）から公開。そして、11月19日（水）に4曲入りのウィンターシングル「THE WINTER MAGIC」をリリースしました。
◆最新シングルが「ミリオン」達成！
潮：「THE WINTER MAGIC」は、発売初週で1,117,138枚を売り上げて初のミリオンを達成されています。おめでとうございます！
田島＆松田：ありがとうございます！
松田：すごいですね！
遠山：やっぱり、自分たちでも思いますか？
松田：すごすぎて……もはや引いています（笑）。
遠山：今の時代に発売初週で100万枚超えなんて、まぁ聞かないですよ。
松田：本当にありがたいです。
田島：ファンの皆さんの愛をすごく感じますし、今回リード曲が「Present」という曲名で、「僕たちからプレゼントする」みたいな気持ちでずっと制作していたんですけど、プレゼント交換返しがものすごすぎて（笑）。プレゼント交換の上位互換みたいな。
松田：ハハハ（笑）！ 本当に、お返しがすごくてありがたいです。
◆田島、待望の“冬ソング”に感激
潮：「Present」は好きな人同士だけじゃなくて、さらにそれを包む“奥にある愛”とかも感じて、いろんな方がいろんな角度から楽しめる楽曲だなと思いました。
松田：めちゃくちゃうれしい〜。パフォーマンスをするときは、僕たちもそういうことを意識しているので、すごくありがたいです。
遠山：田島さんは歌を初めて聴いたときや歌ったときに、どのようなことを思われたか覚えています？
田島：「Present」は、やっぱり“大切な人に愛を込めて”という気持ちで歌っています。あと、これが初めてのウィンターソングで、僕はずっとやりたかったんですよ。
松田：言ってたね。
田島：4年間くらい季節感のある曲が本当になくて、ずっと「オラオラ！」みたいな楽曲が多かったので（笑）。だから「やっとできた！」っていう思いでパフォーマンスしています。
遠山：それは、そもそも“冬が好き”だったり、聴いていた冬の曲が好きだったりしたのですか？
田島：季節でいうと、冬の曲が一番好きですね。
遠山：それはなぜですか？
田島：“冬の暖かさ”を感じる曲とか、逆に切ないのも、ちょっとエモーショナルな気持ちになるので好きですし。
松田：冬になると聴きたくなる曲ってあるよね。
田島：あるよね。
遠山：それで言ったら、4曲のうちの「U MINE」も冬の曲だし、「WISH」もですよね？
田島：そうですね。
松田：めっちゃくちゃオシャレで。
潮：それぞれの曲にシチュエーションがありますよね。「WISH」は、お部屋でココアとかを飲んだりして、まったりしながら聴きたくなるような感じがします。
田島＆松田：いいですね〜。
遠山：だから、冬の曲が3曲も。
田島：そうなんですよ。「やっとできた！」っていう。
松田：本当にありがたいですね。
＜番組概要＞
番組名：ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN
放送エリア：TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット
放送日時：毎週土曜 13:00〜13:53
パーソナリティ：遠山大輔（グランジ）、潮紗理菜
