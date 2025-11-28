10·î¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿TOKYO FM¤Î¿·ÈÖÁÈ¡ÖFM EVA 30.0¡×¡ÊËè½µÅÚÍË 22:30¡Á22:55¡Ë¡£¡Ø¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ä²Î¼ê¡¦À¼Í¥¤ÎÊý¡¹¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÀ©ºîÈëÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿¤ê¡¢ºîÉÊ¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÊý¡¹¤ò¤ª¾·¤­¤·¤Æ¡¢¤´¼«¿È¤Î¡Ø¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡ÙÂÎ¸³¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¡£

º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦Äö¥·¥ó¥¸¤ÎÀ¼¤òÌ³¤á¤¿À¼Í¥¤Î½ïÊý·ÃÈþ¡Ê¤ª¤¬¤¿¡¦¤á¤°¤ß¡Ë¤µ¤ó¤È¡¢½ïÊý¥Õ¥¡¥ó¤ò¸ø¸À¤¹¤ëÃÅÌª¤È¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÂÐÃÌ¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¡Ø¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¡Ê°Ê²¼¡§¥¨¥ô¥¡¡Ë¤È¸þ¤­¹ç¤Ã¤Æ¤­¤¿2¿Í¤¬¡¢ºîÉÊ¤ËÊú¤¯ÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿ÌÏÍÍ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£


¡Êº¸¤«¤é¡Ë½ïÊý·ÃÈþ¤µ¤ó¡¢ÃÅÌª¤µ¤ó


¢¡Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ´¶¾ð°ÜÆþ¤¹¤ë¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤âÊÑ²½

½ïÊý¡§»ä¤¬Ìò¤ò±é¤¸¤ë¤È¤­¤Ë¡¢ÆÃ¤Ë¡Ø¥¨¥ô¥¡¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¤ï¤ê¤È¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤¬¤¢¤ëºîÉÊ¤òÄ¹¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¥Ô¥ê¥Ô¥ê¤È¤·¤¿´¶¾ð¤ò¤º¤Ã¤È»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤·¤Ê¤¤¤ÈÌò¤È¸þ¤­¤¢¤¨¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£

ÃÅÌª¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£

½ïÊý¡§º£¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¸À¤¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ÊÌ¤Ë»ä¤¬ÆÃÊÌ¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡£³§¤µ¤ó¤âÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢ÀÎ¤«¤éÁ´Á³ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÉôÊ¬¤È¤«¡¢¤É¤ó¤É¤óÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÉôÊ¬¤È¤«¤¬¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£

¤À¤«¤é¡¢¡Ø¥¨¥ô¥¡¡Ù¤Î¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤ò¡ÊÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡Ë²þ¤á¤Æ¸«¤ë¤È¡¢¸«Êý¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡£Îã¤¨¤Ð¡¢°ÃÌî¡Ê½¨ÌÀ¡Ë¤µ¤ó ¤´¼«¿È¤âºÇ¸å¤Î¤Û¤¦¤Ï¡¢¡Ö¥·¥ó¥¸¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡ÊÄö¡Ë¥²¥ó¥É¥¦¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¸«¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£

ÃÅÌª¡§Ç¯Îð¤È¤«Î©¾ì¤¬¶á¤¤¿Í¤Ë¡Êµ¤»ý¤Á¤¬¡Ë¥ê¥ó¥¯¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¤è¤Í¡£

½ïÊý¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Î¤Û¤¦¤È¤«¤Ï¡¢´ÆÆÄ¤È¡Ö¥·¥ó¥¸¤È¤·¤Æ¤Ï¤É¤¦»×¤¦¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¤ªÏÃ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Ê¤¬¤é¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢°ÃÌî¤µ¤ó¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¥·¥ó¥¸¤â¡Ê³ë¾ë¡Ë¥ß¥µ¥È¤â¡Ê°½ÇÈ¡Ë¥ì¥¤¤â¤ß¤ó¤ÊÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¡Ê¥·¡¼¥ó¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡Ë¸«Êý¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤Ç¡¢30Ç¯¤°¤é¤¤¡Ø¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¤ò¸«¤Æ¤³¤é¤ì¤¿ÃÅÌª¤µ¤ó¤´¼«¿È¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥·¥ó¥¯¥í¤¹¤ëÂÐ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤«¸«Êý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©

ÃÅÌª¡§Ç¯¤ò½Å¤Í¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ1¤Ä»×¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¡Ö¡ÊÄö¡Ë¥æ¥¤¡¢¤ä¤Ù¤¨¡×¡£

½ïÊý¡§¥Ï¥Ï¥Ï¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¡È¤ä¤Ð¤¤¡É¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©

ÃÅÌª¡§10¡Á20Âå¤Îº¢¤Ïµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢20Âå¸åÈ¾¤«¤é30Âå¤ò·Ð¤Æ¡¢º£¤ÎÇ¯Îð44ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥æ¥¤¤Î¤ä¤Ð¤µ¤È¤¤¤¦¤«¡¢1²óÂ­¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿¤éÀäÂÐ¤ËÃ¯¤â¤¬Æ¨¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢ÄìÃÎ¤ì¤Ê¤¤¾Â¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡£

½ïÊý¡§¤¢¤¡¡Ä¡Ä¡Ø¥¨¥ô¥¡¡Ù¤Î¾ì¹ç¡¢»ä¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥·¥ó¥¸¤ÎÌÜÀþ¤Ç¸«¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤Þ¸À¤ï¤ì¤Æ³Î¤«¤Ë¤½¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£

ÃÅÌª¡§¡Ê¥·¥ó¥¸¤Î¡Ë¤ªÊì¤µ¤ó¤Ç¤¹¤â¤Î¤Í¡©

½ïÊý¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Êì¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Éã¤µ¤ó¤Ï¤¢¤¢¤¤¤¦É÷¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥¨¥ô¥¡¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Î¼¹Ãå¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡©

ÃÅÌª¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª ¤È¤Ë¤«¤¯¡Ö¥·¥ó¥¸¤ÎÊì¤Á¤ã¤ó¡¢¤ä¤Ù¤¨¤¾¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£

¢¡½ïÊý¡Ö¡Ø¥¨¥ô¥¡¡Ù¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤ë¤À¤±¤Ç¡Ä¡×

½ïÊý¡§»ä¤±¤Ã¤³¤¦¡¢¤ª¤¤¤½¤ì¤È¡Ø¥¨¥ô¥¡¡Ù¤ÎÀÎ¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼«Ê¬¤Î¤Ä¤é¤¤¤È¤­¤Îµ­²±¤ò½Å¤Í¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¡£

ÃÅÌª¡§¤½¤ì¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£

½ïÊý¡§¥«¥é¥ª¥±¤Î¤¢¤ë¥Ð¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤ëÃ¯¤«¤¬µ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¡Ö»Ä¹ó¤ÊÅ·»È¤Î¥Æ¡¼¥¼¡×¤ò²Î¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤ë¤È¡¢¡Ø¥¨¥ô¥¡¡Ù¤Î±ÇÁü¤¬Î®¤ì¤Æ¤­¤Á¤ã¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤ò¸«¤ë¤À¤±¤ÇÆÍÁ³µã¤­½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£

ÃÅÌª¡§¤¢¤«¤ó¤ä¤Ä¤À¡ª

½ïÊý¡§¤½¤¦¤½¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤µ¤Ã¤­¤Þ¤Ç¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ËÆÍÁ³µã¤­½Ð¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¸«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â³Î¤«¤Ë¡¢º£¤Î»ä¤¬¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤ÌÜÀþ¤Ç¸«¤¿¤é¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤â¤Ã¤Èµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£

