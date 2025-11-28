ÀîÅÄ¾²í¡ÖÍ¥¤·¤¤´é¤·¤¿Èà½÷¤Ë²ñ¤¨¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡¡µÞ»à¤ÎÌ¾ÌÆ¥¸¥§¥ó¥Æ¥£¥ë¥É¥ó¥Ê¤òÄÉÅé¡ÖÂç¤¤Êºâ»º¤Ç¤¹¡×
¡¡JRAµ³¼ê¤ÎÀîÅÄ¾²í¡Ê40¡Ë¤¬28Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£25Æü¤ËµÞ»à¤·¤¿12Ç¯ÌÆÇÏ3´§À©ÇÆ¤ò´Þ¤à¹ñÆâ³°¤ÇG1¡¦7¾¡¤Î¥¸¥§¥ó¥Æ¥£¥ë¥É¥ó¥Ê¤òÄÉÅé¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Öº£Ç¯¤Î²Æ¤Î¥¸¥§¥ó¥Æ¥£¥ë¥É¥ó¥Ê¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢À¸Á°¤Î¥¸¥§¥ó¥Æ¥£¥ë¥É¥ó¥Ê¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ÀîÅÄ¤ÏÌÆÇÏ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯2´§ÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ª¡¼¥¯¥¹¤ÇÌ¾ÌÆ¤Ëµ³¾è¡£¾è¤êÂØ¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¸«»ö2´§À©ÇÆ¤ËÆ³¤¤¤¿¡£¡ÖÈà½÷¤¬ËÍ¤ò¾è¤»¤Æ¥ª¡¼¥¯¥¹¤ò¾¡¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿13Ç¯Á°¡¢·Ð¸³¤ÎÀõ¤¤ËÍ¤Ë¡¢ÌÆÇÏ¤Î¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÇØÃæ¡¢¤½¤ÎÁö¤ê¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£¤âËÍ¤Ë¿§Ç»¤¯»Ä¤ëÂç¤¤Êºâ»º¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡ÖÍ¥¤·¤¤´é¤·¤¿Èà½÷¤Ë²ñ¤¨¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÄÉÅé¤·¤¿¡£
¡¡12Ç¯ÌÆÇÏ3´§À©ÇÆ¡¢12¡õ13Ç¯¥¸¥ã¥Ñ¥óCÏ¢ÇÆ¡¢14Ç¯¥É¥Ð¥¤¥·¡¼¥Þ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¢¥é¥¹¥È¥é¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿Æ±Ç¯ÍÇÏµÇ°¤òÀ©¤·¤¿¥¸¥§¥ó¥Æ¥£¥ë¥É¥ó¥Ê¡ÊÌÆ¡¢Éã¥Ç¥£¡¼¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡Ë¤¬25Æü¤ËÂ©¤ò°ú¤¼è¤Ã¤¿¡£26Æü¡¢¥µ¥ó¥Ç¡¼¥µ¥é¥Ö¥ì¥Ã¥É¥¯¥é¥Ö¤¬È¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¥ë¥Õ¥§¡¼¥ô¥ë¤È¤ÎÁÔÀä¤ÊÄÉ¤¤Èæ¤Ù¤òÉ¡º¹¤ÇÀ©¤·¤¿12Ç¯¥¸¥ã¥Ñ¥óC¤¬11·î25Æü¤Î³«ºÅ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°úÂà¸å¤ÏÈË¿£Æþ¤ê¡£»º¤ó¤À»Ò¤Ï¥¸¥§¥é¥ë¥Ç¥£¡¼¥Ê¡ÊÌÆ7¡¢Éã¥â¡¼¥ê¥¹¡Ë¤¬22Ç¯¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¤òÀ©¤·¡¢Êì»ÒG1À©ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¡£