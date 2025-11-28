お笑いトリオ「パンサー」尾形貴弘（48）、お笑いタレント・とにかく明るい安村（43）が27日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。2人の意外な共通点が判明した。

安村から会話を回そうとすることをイジられた尾形は、NHK「笑わない数学」を引き合いに出し、「ギャラクシー賞獲りましたからね。あれはMCです。俺1人しか出てない」と胸を張った。

「僕は第一人者ですから、数学の」と胸を張ったものの、すぐに「受験したことないですけど、僕」と正直に告白。「スポーツ推薦で全部入っているから」と続けた。尾形はサッカーで仙台育英、中大に進学している。

すると、安村も「俺もないのよ」と告白。安村は野球に打ち込み、北海道・旭川実野球部では控え一塁手として99年夏の甲子園出場している。

尾形は「えーーー」と驚きつつ、「あーそうか。安さんも野球だ」とすぐに納得。

「スポーツ推薦で入ってるから、受験したことないの」と安村が語ると、受験勉強について「ピンとこない」と2人で声をそろえていた。