自民党は２８日に無所属の３衆院議員を自民会派に引き入れ、日本維新の会とあわせて衆院での過半数（２３３）を確保した。

政権運営の安定化に向けた一歩となる動きで、２０２５年度補正予算案の成立に道筋をつけた。政府・自民内では、野党の要求を丸のみする事態は一定程度改善に向かうとの期待が広がっている。

自民の鈴木幹事長は２８日、衆院会派「改革の会」の３氏と会談し、「政権が安定する。大変ありがたい」と伝えた。自民執行部は、臨時国会で最大の焦点となる補正予算案の審議入り前の過半数回復にこだわり、３氏に早期合流を促していた。改革の会代表の斉木武志氏は記者団に「自民から非常に強い要請があった」と明かした。

補正予算案は１２月上旬に国会提出される見通しだ。憲法６０条の規定で予算案は衆院で可決されれば参院送付から３０日で自然成立する。１２月１７日までの会期内で成立させるには、参院での野党の賛成が必要となるが、来年の通常国会での２６年度予算の年度内成立の公算が大きくなった意味合いは小さくない。

政府・自民は少数与党下で、予算案への賛成を得るため、たびたび野党の政策要求を受け入れてきた。政府高官は「野党との交渉力は上がるはずだ」と漏らす。

ただ、３氏は日本維新の会から除名処分を受けており、維新幹部は「決定事項として自民から直前に報告された。『それはないだろう』という話だ」と不快感を示した。

法案の可決に野党の協力が欠かせない状況も続く。国民民主党の榛葉幹事長は記者会見で「参院の重要性がクローズアップされる。（与党は）おごることなく議論を進めてほしい」と語った。