『ミュージックステーション SUPER LIVE 2025』出演アーティスト第1弾、豪華48組が発表！
12月26日（金）、今年も年末の大型音楽プログラム『ミュージックステーション SUPER LIVE 2025』の放送が決定。
豪華アーティストが年末の幕張メッセとテレビ朝日に集結し、再放送なし＆見逃し配信もなし、まさに“この日限りの白熱の生ライブ”が6時間40分の生放送で披露される。
そんな注目の出演アーティスト第1弾となる48組の豪華アーティストが発表された。
◆第1弾出演アーティスト48組（五十音順）
AI
INI
aiko
アイナ・ジ・エンド
あいみょん
ano
いきものがかり
幾田りら
＝LOVE
WEST.
ACEes
XG
Kis-My-Ft2
CANDY TUNE
King & Prince
ゴールデンボンバー
櫻坂46
THE RAMPAGE
JO1
GENERATIONS
SUPER EIGHT
SUPER BEAVER
Superfly
SixTONES
Stray Kids
Snow Man
timelesz
Tani Yuuki
Da-iCE
超ときめき♡宣伝部
Travis Japan
なにわ男子
Number_i
NiziU
乃木坂46
HANA
Perfume
羊文学
BE:FIRST
FANTASTICS
FRUITS ZIPPER
マカロニえんぴつ
三浦大知
Mrs. GREEN APPLE
M!LK
ゆず
LiSA
緑黄色社会