『ミュージックステーション SUPER LIVE 2025』出演アーティスト第1弾、豪華48組が発表！

12月26日（金）、今年も年末の大型音楽プログラム『ミュージックステーション SUPER LIVE 2025』の放送が決定。

豪華アーティストが年末の幕張メッセとテレビ朝日に集結し、再放送なし＆見逃し配信もなし、まさに“この日限りの白熱の生ライブ”が6時間40分の生放送で披露される。

そんな注目の出演アーティスト第1弾となる48組の豪華アーティストが発表された。

◆第1弾出演アーティスト48組（五十音順）

AI

INI

aiko

アイナ・ジ・エンド

あいみょん

ano

いきものがかり

幾田りら

＝LOVE

WEST.

ACEes

XG

Kis-My-Ft2

CANDY TUNE

King & Prince

ゴールデンボンバー

櫻坂46

THE RAMPAGE

JO1

GENERATIONS

SUPER EIGHT

SUPER BEAVER

Superfly

SixTONES

Stray Kids

Snow Man

timelesz

Tani Yuuki

Da-iCE

超ときめき♡宣伝部

Travis Japan

なにわ男子

Number_i

NiziU

乃木坂46

HANA

Perfume

羊文学

BE:FIRST

FANTASTICS

FRUITS ZIPPER

マカロニえんぴつ

三浦大知

Mrs. GREEN APPLE

M!LK

ゆず

LiSA

緑黄色社会