2025年11月20日（木）から、『望楼NOGUCHI函館』の13階にあるスカイラウンジ『BOUKYOU』にて新サービスが開始されました。

『BOUKYOU』は、湯の川温泉地区の中で最も高い位置にあるスカイラウンジ。

15時からは、函館老舗珈琲店の『美鈴珈琲』や、北海道のソウルドリンク『カツゲン』などのドリンク、さらに、スパークリングワインなどのアルコールもずらり。

さらに、自社農園の野菜を使用したホテル調理人の手作りフードや、北海道生クリームを使用したソフトクリームなども並びます。

18時からは、ラウンジの照明を落として、街並みの景色を一望できる『夜景ラウンジ』として営業。漁火が灯る夜の海、函館山、遠くには五稜郭タワーを眺めることもできます。

北海道限定の『柿の種チーズ味』などのおつまみを片手に、夜景を楽しんでみてはいかがでしょうか。

詳細情報

望楼NOGUCHI函館

住所：北海道函館市湯川町1丁目17-22

北海道Likers編集部のひとこと

日中は飛行機の離発着や夕暮れの景色を、夜は照明を落とした夜景ラウンジで函館の灯りを楽しむことができるスカイラウンジ。

函館山から眺める夜景ももちろんのことですが、『望楼NOGUCHI函館』から眺める夜景も別格ですよ◎

毎日手作り・出来立てのフードは数量限定なので、宿泊の際はぜひ味わってみてくださいね！

文／北海道Likers

