　28日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比70円安の5万180円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万253.91円に対しては73.91円安。出来高は1896枚となっている。

　TOPIX先物期近は3371.5ポイントと前日比8ポイント安、TOPIXの現物終値比は6.94ポイント安で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50180　　　　　 -70　　　　1896
日経225mini 　　　　　　 50175　　　　　 -75　　　 33915
TOPIX先物 　　　　　　　3371.5　　　　　　-8　　　　3499
JPX日経400先物　　　　　 30365　　　　　 -25　　　　 310
グロース指数先物　　　　　 694　　　　　　+2　　　　 154
東証REIT指数先物　　売買不成立

