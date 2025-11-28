日経225先物：28日22時＝70円安、5万180円
28日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比70円安の5万180円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万253.91円に対しては73.91円安。出来高は1896枚となっている。
TOPIX先物期近は3371.5ポイントと前日比8ポイント安、TOPIXの現物終値比は6.94ポイント安で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50180 -70 1896
日経225mini 50175 -75 33915
TOPIX先物 3371.5 -8 3499
JPX日経400先物 30365 -25 310
グロース指数先物 694 +2 154
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
