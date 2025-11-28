俳優の大沢たかおさんが “芸術の秋” の一コマを投稿しています。



【写真を見る】【 大沢たかお 】芸術の秋 美術館の庭カフェで笑顔 展示室に佇むコート姿にフォロワー悶絶「まるで一緒に日展見ているみたい」





大沢さんは、黒のタートルネックのニットを着て、屋外のカフェテーブルで和んでいる模様の写真を投稿。その広い肩に小さな落ち葉が舞い落ちていて、大沢さんは思わず笑みをこぼしています。









大沢さんの背後には、秋の快晴の中に銀色に輝く、国立新美術館の建物がそびえ立っています。







大沢さんは展示室で作品を鑑賞する模様も投稿。長身の大沢さんの肩から膝下までをすっぽりと覆うグレーのコートはスムーズなラインで、穏やかさと知的な印象を備えています。









モノクロの写真は大沢さんの後ろ姿越しに、展示室にならぶ数々の作品を写していて、フォロワーからは「まるで一緒に日展見ているみたい」「美術館での絵の鑑賞 とっても素敵です」「落ち葉になりたい」「私の方が赤くなります」「大沢たかおという存在がすでに芸術です」など、賛美の声が集まっています。

【担当：芸能情報ステーション】