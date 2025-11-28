『MステSUPER LIVE』第1弾出演アーティスト発表 XG、SixTONES、Stray Kids、Snow Man、Number_i、HANAら48組
12月26日に放送されるテレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション SUPER LIVE 2025』（後4：30〜後11：10）の出演アーティスト第1弾が、発表された。
【写真】超豪華！『MステSUPER LIVE 2025』に出演する48組
同番組では、今年も豪華アーティストが千葉・幕張メッセとテレビ朝日に集結。再放送なし、見逃し配信もなしの“この日限りの白熱の生ライブ”を、6時間40分の生放送で送る。
出演アーティスト第1弾として、2025年の音楽シーンを彩った48組の豪華アーティストが発表された。ラインナップは以下の通り。
【出演アーティスト※50音順】
AI、INI、aiko、アイナ・ジ・エンド、あいみょん、ano、いきものがかり、幾田りら、＝LOVE、WEST.、ACEes、XG、Kis-My-Ft2、CANDY TUNE、King ＆ Prince、ゴールデンボンバー、櫻坂46、THE RAMPAGE、JO1、GENERATIONS、SUPER EIGHT、SUPER BEAVER、Superfly、SixTONES、Stray Kids、Snow Man、timelesz、Tani Yuuki、Da-iCE、超ときめき▼宣伝部（※▼＝ハート）、Travis Japan、なにわ男子、Number_i、NiziU、乃木坂46、HANA、Perfume、羊文学、BE:FIRST、FANTASTICS、FRUITS ZIPPER、マカロニえんぴつ、三浦大知、Mrs. GREEN APPLE、M!LK、ゆず、LiSA、緑黄色社会
【写真】超豪華！『MステSUPER LIVE 2025』に出演する48組
同番組では、今年も豪華アーティストが千葉・幕張メッセとテレビ朝日に集結。再放送なし、見逃し配信もなしの“この日限りの白熱の生ライブ”を、6時間40分の生放送で送る。
出演アーティスト第1弾として、2025年の音楽シーンを彩った48組の豪華アーティストが発表された。ラインナップは以下の通り。
AI、INI、aiko、アイナ・ジ・エンド、あいみょん、ano、いきものがかり、幾田りら、＝LOVE、WEST.、ACEes、XG、Kis-My-Ft2、CANDY TUNE、King ＆ Prince、ゴールデンボンバー、櫻坂46、THE RAMPAGE、JO1、GENERATIONS、SUPER EIGHT、SUPER BEAVER、Superfly、SixTONES、Stray Kids、Snow Man、timelesz、Tani Yuuki、Da-iCE、超ときめき▼宣伝部（※▼＝ハート）、Travis Japan、なにわ男子、Number_i、NiziU、乃木坂46、HANA、Perfume、羊文学、BE:FIRST、FANTASTICS、FRUITS ZIPPER、マカロニえんぴつ、三浦大知、Mrs. GREEN APPLE、M!LK、ゆず、LiSA、緑黄色社会