Image: Amazon

集まれ、ポップコーン好きたちよ。

映画鑑賞のお供や小腹が空いたときのスナックとして食べたいポップコーン。

おうちで食べる場合、スーパーやコンビニで販売されている市販のモノを購入したり、フライパンで作るのを想像しますが、実は電子レンジでチンするだけで簡単に作れる万能ポップコーンメーカーがあるんです。

出来立てのポップコーンを、スピーディー且つ手軽に作れる

Image: Amazon

こちら筆者も愛用している「maruhiroのポップコーンメーカー」で、現在Amazonブラックフライデーセールで通常価格より33%安い税込1,990円で販売されています。

maruhiro ポップコーンメーカー 1,990円 Amazonで見る PR PR

コレ、何が素晴らしいかってポップコーンの豆と電子レンジさえあれば、油を使わなくても簡単にポップコーンが作れるということ。しかも出来上がったらそのまま容器として使えて、食べて洗った後は小さく折り畳むことができるなど、非常に使い勝手の良いポップコーンメーカーなんです。

市販のポップコーンだと塩分が気になりがちですが、そこは自分で調整できますし、その日の気分に合ったフレーバーで食べれるのがとても楽しいんです。筆者は1~2週間に1回のペースで使用しています。

クリスマスパーティーや年末年始の集まりで、出来立てのポップコーンをお家でふるまいたい！ という方はぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。

Source: Amazon