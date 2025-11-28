ももクロ、上海で出演予定のフェス出演見送り ライブパートが中止に「主催者様よりやむを得ない諸事情」
アイドルグループ・ももいろクローバーZが出演予定だった『バンダイナムコフェスティバル2025』のライブパートが、主催者側の事情により中止となった。グループ公式サイトで28日に発表した。イベントは11月29日に上海・西岸ドームアートセンターで開催予定だった。
サイトでは「このたび、11月29日に上海・西岸ドームアートセンターにて開催の『バンダイナムコフェスティバル2025』への出演につきまして、主催者様よりやむを得ない諸事情によりライブパートを中止するとの連絡を受けました」と報告。
続けて「出演を楽しみにお待ちくださっていたファンの皆さまには、このような直前のご案内となりましたことを深くお詫び申し上げます」と伝え「何卒ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます」とコメントしている。
