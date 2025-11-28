◇W杯アジア1次予選 日本90ー64台湾（2025年11月28日 GLION ARENA KOBE）

バスケットボール男子日本代表（世界ランク22位）が27年バスケットボール男子ワールドカップ（W杯）アジア1次予選初戦で台湾（同ランク67位）と対戦。前半からビッグプレー連発。後半もリードを守り切って、負けられないW杯アジア1次予選白星発進を決めた。

「最初から最後まで良いエネルギーを出せた」

トム・ホーバスHCは試合後にW杯1次予選白星発進を総括した。

27年開催のW杯出場権を懸けた闘いが開幕した。今年8月のアジア杯では、準々決勝進出戦で前回大会準優勝のレバノンに敗れて8強入りを逃したホーバスジャパン。

負けられない初戦からビッグプレーを連発した。前半から45―22と大量リードで折り返した。

後半もリードを守り切り、負けられないW杯アジア1次予選で白星発進を決めた。指揮官は「最初からディフェンスが強かった。最初から最後まで良いエネルギーを出せた」と振り返った。

そして悔しい結果となったアジア杯は「勉強になった」と口にした。「アジアカップでは自分たちのバスケができなかった。メンバーチェンジして勉強しないとダメだと思います。選手たちもスタッフも悔しい敗戦から勉強したと思います」とアジア杯から学びがあったと明かした。

最後に3日後の敵地台湾戦に向けて「応援ありがとうございました。本当に最高です。このチームのメンバーで自信もあるので、気持ちも負けない」と意気込んだ。