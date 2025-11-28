¶áÆ£½ÕºÚ¡¡ÅÏÊÕÄ¾Èþ¤Î¾×·â¤Î¥Ë¥Ã¥ÈË¹»Ñ¸ø³«¡ÖµûÆù¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤Á¤ã¤ó¡×¡Ö¿·À¸Õª¤µ¤ó¡×¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼Çú¾Ð
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ï¥ê¥»¥ó¥Ü¥ó¡×¤Î¶áÆ£½ÕºÚ¡Ê42¡Ë¤¬28Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÅÏÊÕÄ¾Èþ¡Ê38¡Ë¤È¤ÎÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¢¥Õ¥í¥ê¥À´Ñ¸÷¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡17Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Ö¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¤ªµÙ¤ß¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢Ä¾Èþ¤Á¤ã¤ó¤ÈÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤È¥Õ¥í¥ê¥ÀÎ¹¹Ô¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¶áÆ£¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤È¥Õ¥í¥ê¥À¤Î¼Ì¿¿¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Á¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÂçÎÌ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¼«Í³¤Î½÷¿À¤â¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤è»ä¤Î¿Íº¹¤·»Ø¤ÎÀè¤Ë¡×¡Ö¤³¤ÎÆüÀã¤â¹ß¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ´¨¤µ¥Ñ¥¥Ñ¥¾Ð´é¡×¤È¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯´Ñ¸÷¤ÎÍÍ»Ò¤òÈäÏª¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¶¶¤ÎÍÌ¾¤Ê¼Ì¿¿¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¡£´¨¤µ¤Î¤¢¤Þ¤ê¡¢ÅÏÊÕ¤Ï¥Ô¥ó¥¯¤ÎÌÜ½Ð¤·Ë¹¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤Ç´é¤òÊ¤¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¡ÖµûÆù¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤Á¤ã¤ó¤È´Ñ¸÷¡×¡Ö¿·À¸Õª¤µ¤ó¤È´Ñ¸÷¡×¤È¥¤¥¸¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö´ä²¼¤Î¿·À¸Õª¤¹¤®¤ë¡×¡ÖµûÆù¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤Á¤ã¤ó¡×¡Ö¥½¡¼¥»¡¼¥¸¶¯Åð¤¤¤ë¡×¡Ö¼«Í³¤Î½÷¿À¾®¤µ¡¼¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£