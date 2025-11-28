小林幸子さん、羽田美智子さん、ウエンツ瑛士さん、ゆうちゃみさんが『ケンミンショー旅アワード2025』受賞式に登壇しました。



【写真を見る】【 小林幸子 】リビングを改装中で“床座り”での食事明かす 「皆が勝手に来て、歌って帰る、お店みたいな家に」





茨城・常総市出身の羽田さんは、“海があって山があって湖があって、自然が豊か。あと、ユニークな人が多くて人が面白い！”と、地元をアピール。







「新潟の神」と崇められている小林さんは、“月岡温泉もそうですし、雪。日本で1番豪雪地帯。だから、海の幸、山の幸、小林幸（サチ）。”と、ジョークを入れて笑わせました。









大阪出身のゆうちゃみさんは、“大阪は人情の町。皆がお父さん、お母さんみたいな、実家みたいな感じ。たこ焼き買いに行ったら「いっこ追加しとくな！」っていう、大阪の人の優しさを感じると、やっぱり好きやなって感じます”と、笑顔を見せました。









ウエンツさんは“東京出身なので、逆に言うと一番扱われることがない。八王子くらいまでいくと、「チーム八王子」みたいなのが出来たりするじゃないですか。だから、自分の地元をちゃんと盛り上げないとな、って気持ちになった”と語りました。









年内にやっておきたいことを聞かれた小林さんは、“ちょうど、絶賛、リビングを全部改装中。今、（新しい）テーブルが来るのを待ってるんで、テーブル無いんです。（床に）座りながら食べてる” と明かしました。さらに、“お店みたいな家にしようかと思って。前に看板置いといたら（お客さん）入ってくるんじゃないか？ってくらいの面白い家。お客様は、カラオケしに（今の）家に遊びに来たりしてるんで、皆が勝手に遊びに来て、歌って帰ると！そんなような感じの家になったらいいなと思ってます”と、理想の自宅に夢を膨らませていました。

【担当：芸能情報ステーション】