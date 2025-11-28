日本と中国の間で緊張が続くなか、中国・上海で日本のキャラクターイベントがきょうから始まりました。

【写真を見る】上海で日本のキャラクターイベント初日 大勢のアニメファンが来場 相次ぐイベント中止のなか実施

きょうから上海で開催されている「バンダイナムコ フェスティバル2025」。ワンピースやウルトラマンなど日本で人気の7つのキャラクターのブースが出展。キャラクターの世界観を体験できたり、ここでしか買えない限定グッズが販売されたりしています。

記者

「会場には、朝から多くのお客さんが詰めかけていて、熱気が伝わってきます」

2023年から毎年開催されているこちらのイベントですが、今年は高市総理の台湾有事をめぐる発言で中国政府が反発を強め、中国国内での日本のイベントが相次いで中止となっているなかでの開催となりました。

客

「国際的には関係が少し緊張していますが、自分の好きなものがこのまま続いてほしいですし、日中の友好も願っています」

「芸術には国境はありません。芸術は政治的なことから離れて、運営・発展していくべきだと思います」

イベントはきょうから日曜まで行われ、アニメソングを歌う日本人アーティストによるライブも予定されています。