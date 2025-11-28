現行の10円玉が「90万円」に大化け！一体なぜ？ 未使用品でもないギザ十が“超高額”になった理由
普段使っている10円玉の中にお宝があるとしたらどんな10円玉でしょうか？ 皆さんが思い浮かべるのは、“ギザ十”などでしょうか？ 確かにギザ十は価値があるものの、未使用などよほど状態がよいものでない限り高値が付くことは考えにくいです。
落札された10円玉はギザ十ですが、極美品程度の評価であり、未使用品ではありません。状態が必ずしも非常にいいとは言えないのに、一体どんな理由から額面の9万倍へと化けたのでしょうか？
現行の10円玉が9万倍の価値に化けたしかし、2025年11月15日に開催された第37回銀座コインオークションで、昭和27年発行の10円玉が90万円（手数料込みで104万8500円）で落札されたのです。
表面の平等院鳳凰堂が描かれていない今回落札された10円玉は、“10”と常磐木が描かれている裏面は特に通常の10円玉と何ら変わりありません。しかし、表面を見ると本来描かれているはずの平等院鳳凰堂がありません。裏面の部分が裏返して刻印されているのです。これは「陰打ちエラー」と呼ばれるものです。
