細田守監督作『果てしなきスカーレット』はなぜ苦戦かつ低評価？「ミスマッチ」と問題作になった理由は
11月21日公開のアニメ映画『果てしなきスカーレット』が興行的にかなりの苦戦スタートになり、作品評価が大荒れの状態となっています。なぜ、こうなってしまったのでしょうか。
加えて、映画.comでは2.7点、Filmarksでは2.9点（11月25日現在）とレビューサイトでもかなり低いスコアです。公開初日のSNSで苛烈な酷評が目立った時と比べれば、擁護意見の割合がそれなりに増えてはいるものの、やはりマイナス評価が多いのは事実です。
今後は、「劇場がガラガラ」かつ「酷評の嵐」というイメージはより作品のネガティブな印象を強め、さらにライト層から敬遠されるという悪循環も生んでしまうでしょうし、2週目からの上映回数は激減するとみられます。
その上で、個人的には『果てしなきスカーレット』は細田監督というクリエイターの意志が存分に表れた、今の世界に届ける意義を感じた作品でした。迫力のある画が満載であり、劇場のスクリーンで観る価値は絶対にあると断言します。一方で「物語はスタッフとの話し合いで調整できることがあったのでは」「宣伝と内容のミスマッチがある」と思わざるを得ない、酷評されるのも致し方がないと思えた部分もありました。その上で、「こういう作品である」と認識すればこそ、評価が上がる可能性も高いと思います。
まずは、ここまで苦戦となった理由から、低評価が寄せられた理由まで、大きなネタバレにならない範囲で記していきましょう。
しかも、実際の本編では主人公のスカーレットが痛めつけられ苦しむ、意図的にせよサディスティックにさえ思える描写が目立ちます。特に、クライマックスのとある場面は、度を超えて不快に感じてしまう人もいるでしょう。
これらは予告編からある程度は推測できるもので、この時点で「見たくない」と思った人が多かったのではないでしょうか。ファミリー向けに作られているとは思えないですし、未就学児ごろの小さいお子さんにはおすすめしづらい内容です。そうであるのに、ここまでの上映回数でスクリーンを「占拠」しているような印象にも、ミスマッチがあります。
また、細田監督作『未来のミライ』は否定的な作品評価が多く最終興行収入も28.8億円と落ち込みましたが、続く『竜とそばかすの姫』が最終66億円と大きく跳ね上がりました。そちらは予告編からして『サマーウォーズ』に近い印象があり「楽しそう！」となった人が多かったのでしょう。対して、『果てしなきスカーレット』は「暗くて重そうだし面白いかどうか分からない」と思われてしまったのだと感じます。
細田監督作『時をかける少女』『竜とそばかすの姫』『サマーウォーズ』の名シーンが矢継ぎ早に映されてから『果てしなきスカーレット』へと移るのですが、これが「細田監督というブランドありき」に思えてしまう上に、前述した「これまでの細田監督作と違う」印象を強めてしまって、逆効果だったと思うのです。YouTubeの同動画では「冒頭に過去作の映像を出している時点で…、この作品自体の魅力で勝負できない、と言っている様なもの」という辛らつなコメントがされるのも、致し方ないと思ってしまいます。
ここはダークな作風を前提とし、例えば後述する芦田愛菜の歌唱をフィーチャーするなど、「この映画そのものの」魅力をより良く見せるための予告編の作りが必要だったのではないでしょうか。
そもそも、細田監督というブランドの力が、大きく失われてしまっていたタイミングでもあったと思います。前作『竜とそばかすの姫』は全体的な作品評価は悪くはないものの、終盤の展開には「ツッコミどころ満載」「現実の社会問題への誠実さが感じられない」といった批判が寄せられていました。
それ以前から、細田監督が単独で手掛けた脚本には厳しい意見が多く、その積み重なった不信感が、今回の「今までの細田監督作に間違いなくある楽しさ」を意図的に捨てたようなビジュアルや物語とも組み合わさり、ネガティブな印象をさらに強めてしまったと思うのです。
サンライズ社による「映画館利用率」に関する2025年時点での調査報告によると、「年1〜2回」の頻度で映画館を利用している人が23.8％と最も多く、次いで「年3〜5回」が13.8％となっています。
ここから鑑みるに、「間違いなく面白いアニメ映画をすでに見ているライト層」は「年間の映画館に足を運ぶ回数をすでに消化している」ため、「面白いかどうか分からない」「暗くて重そう」な『果てしなきスカーレット』は、さらに「選ばれない」作品になってしまったと思うのです。
「細田監督による脚本の不出来がだから」と言うこともできますが、それよりも大きいのは、シェイクスピアの『ハムレット』という舞台劇（戯曲）を物語のベースとし、さらにダンテの『神曲』という抒情詩からも強い影響を受けていることだと思います。
『ハムレット』は自身の父を殺した叔父への復讐を決意するものの、さらに別の人物に復讐の種が芽生え、さらなる悲劇が連鎖していくという物語です。スカー“レット”という名前もハム“レット”から取られていますし、その他のキャラクターや、有名なセリフ『生きるべきか死ぬべきか（To Be or Not to Be）』も、『果てしなきスカーレット』に反映されています。パンフレットで細田監督は、1988年に日本で公演された『ハムレット』の舞台への強い印象も語っていました。
それを思えば、『果てしなきスカーレット』での「声を大きく荒げて気持ちを全部言う」「場面展開の切り替えが“飛んでいる”」ような印象も、なるほど「『ハムレット』の舞台っぽい演出」に近いと納得できるところもありました。
『神曲』は死後の世界での旅路を描く物語であり、『果てしなきスカーレット』が死者の国を舞台にしたロードムービーであることと一致します。パンフレットで細田監督は「高校の受験期の頃に読んだのですが、ダンテが地獄を旅して、死んでしまった歴史上の有名人と次々と出会っていくのが、一種のタイムリープのように思えて、『地獄ってすごく面白い！」と感じていたのを覚えています」と語っています。
スカーレットが自身とゆかりのある人物と出会っていく過程は、『神曲』の影響があるのはもちろん、彼女が自身の復讐心へ向き合うための「心象風景」でもあるのだと解釈できるところもありました。
しかし、そうだとしても、実際の本編では「『盗賊が盗賊を襲っている』というセリフは説明的すぎないか」「ここで『生きる』と言うのはクライマックスからしても野暮じゃないか」「おばあさんが投げた鼻くそが爆発するのは何なの？」「このキャラクターの特徴を描いておいて、こうなるのはおかしいのでは」と、やはり表面的なツッコミどころが目立ってしまう、脚本をもっとブラッシュアップできたのではないかと思う部分があまりに多いです。
「死者の国」という「抽象的な世界観」だからこそ、「観念的なセリフ」や「理屈に合わない展開」もある程度は飲み込みやすくなっているともいえますが、どちらかといえば都合の良い「免罪符」のように見えてしまう場面が多く、それは多くの人にとっては許容範囲を超えてしまうでしょう。
もちろん「未来または違う世界への希望」を託したシーンとして理解はできるのですが、物語上の置き方としてあまりに唐突ですし、あれほどたくさんの人が渋谷で踊っているという「あり得なさ」が意図的なものだとしても、多くの人が戸惑うか、もしくはミュージカルでありがちな共感性羞恥心を覚えてしまうのではないでしょうか。なお、歌唱を担当しているのは現役高校生シンガー・ソングライターのMayaと「離婚伝説」のヴォーカルの松田歩。高揚感があり素晴らしいのですが、細田守監督自身が担当した、あまりにストレートな歌詞の評判も今ひとつです。せめて、もう少しだけでも物語上での置きどころや、より良い表現のバランスはなかったのかなと思ってしまいます。
相対的に、「アニメでミュージカルを違和感なく表現することは難しい」ことも思い知らされます。比較でタイトルを出すのも申し訳ないですが、『アイの歌声を聴かせて』と『トリツカレ男』が、表現としても物語上の置き方としても、いかに受け入れやすくするための工夫が凝らされているのかが、相対的に分かるところがありました。そもそも、細田監督の前作『竜とそばかすの姫』はミュージカルシーンの迫力も、物語としての「つかみ」としても抜群だったのに……と思ってしまいます。
また、後述する通り3DCGの出来栄えは全体的に素晴らしいと思えたのですが、ヒーロー的な立場のキャラクターの聖（ひじり）は長い手足の動きが不自然に感じられる場面が多く、この渋谷でのシーンで「ダンスが上手だったとは思えない」になってしまったのも、非常にもったいなく思えました。聖という名前通りに「聖人君子」的にさえ思えるキャラクターの印象および、そもそもの日本の看護師が中世ヨーロッパ風の世界に迷い込む「異物感」も含めて、賛否を呼ぶのも致し方ないでしょう。
その1つが、序盤から繰り出されるアクロバティックなアクション。アクション監督である園村健介がスタントコーディネーターとして、映画『ベイビーわるきゅーれ』シリーズで主演を務めた伊澤彩織がスタントアクターとして参加した意義を感じる仕上がりでしたまた、序盤のスカーレットが生きている時のアニメは従来通りの2Dで、死者の国では3DCGになるという、表現の「違い」を活かした挑戦は理にかなっていますし、実際に抽象的な世界観を表現するには、これがベストであると思えました。序盤での、死者の国を苦しみながら歩くスカーレットの姿にゾクゾクしましたし、膨大な3DCGの作業が報われる終盤のスペクタクルには心から「見て良かった」と思えたのです。
さらに、予告編では役柄とのミスマッチが語られていた主演の芦田愛菜ですが、実際の本編では「熱演」というにふさわしい演技で激情に身を任せしまう女王を見事に表現していましたし、何よりエンディングテーマの歌唱は本当に素晴らしかったです。実際に、『果てしなきスカーレット』関連のYouTubeの動画のコメントが否定的な声に傾いているのに対し、例外的に芦田愛菜の歌声は絶賛の嵐となっています。何より、コロナ禍を経て、世界で戦争が起こった今の時代に「復讐」というテーマを描ききったこと、「争いの時代に何ができるのか」という問いの答えを見つけようとした、その意志と意義は称賛したいです。それにしたって結論はやや安易ではないか、と思うところもあるのですが、その不器用さも込みで、どうしても嫌いにはなりきれないのです。
この2025年には『スーパーマン』や『羅小黒戦記2 ぼくらが望む未来』など、「この分断と差別が広がり、戦争までもが起こりかねない世界で何ができるか？」という映画が相次いで公開されています。そうした世界的な潮流に、細田監督が日本から「回答」をしたことに、うれしく思うのです。
その上で、細田監督のファンだからこそ、本作が酷評されてしまうことは辛くもあるし、そのために上記の美点の数々が埋もれてしまうのは、とてももったいなく思えます。
関係者や細田監督は、今回の賛否両論はもとより、興行的不振を受け止めた上で、それらを今後の糧（かて）にしてくれる、また素晴らしい作品を作ってくれることを期待しています。
(文:ヒナタカ)
今後の「悪循環」につながる厳しいスタートに全国389館という最大規模の上映館数、最大スクリーンの割り当てかつ1日10回前後またはそれ以上の上映回数が用意されたにも関わらず、空席があまりに目立つ回が多く、映画ランキングでは初登場3位。祝日を含めた公開4日間の興行収入は2億7000万円となり、細田守監督の前作『竜とそばかすの姫』の公開3日間で8億9000万円のスタートとの比較では約22.75％（4日間換算）と厳しいスタートとなりました。
今後は、「劇場がガラガラ」かつ「酷評の嵐」というイメージはより作品のネガティブな印象を強め、さらにライト層から敬遠されるという悪循環も生んでしまうでしょうし、2週目からの上映回数は激減するとみられます。
その上で、個人的には『果てしなきスカーレット』は細田監督というクリエイターの意志が存分に表れた、今の世界に届ける意義を感じた作品でした。迫力のある画が満載であり、劇場のスクリーンで観る価値は絶対にあると断言します。一方で「物語はスタッフとの話し合いで調整できることがあったのでは」「宣伝と内容のミスマッチがある」と思わざるを得ない、酷評されるのも致し方がないと思えた部分もありました。その上で、「こういう作品である」と認識すればこそ、評価が上がる可能性も高いと思います。
まずは、ここまで苦戦となった理由から、低評価が寄せられた理由まで、大きなネタバレにならない範囲で記していきましょう。
苦戦の理由1：これまでの細田監督作とは異なる「血生ぐさい復讐劇」酷評が広まる前、公開初日から低調スタートとなった最大の理由は、「予告編やポスターで伝わる雰囲気や物語が、今までの細田監督の映画と大きく異なる」ためでしょう。舞台は16世紀のデンマーク（および「死者の国」）かつ、物語は「暗くて重い血生ぐさい復讐劇」であり、これまでの細田監督の映画の「身近な世界での爽やかな夏の冒険物語」という印象からは、はっきりと大きな乖離があるのです。
しかも、実際の本編では主人公のスカーレットが痛めつけられ苦しむ、意図的にせよサディスティックにさえ思える描写が目立ちます。特に、クライマックスのとある場面は、度を超えて不快に感じてしまう人もいるでしょう。
これらは予告編からある程度は推測できるもので、この時点で「見たくない」と思った人が多かったのではないでしょうか。ファミリー向けに作られているとは思えないですし、未就学児ごろの小さいお子さんにはおすすめしづらい内容です。そうであるのに、ここまでの上映回数でスクリーンを「占拠」しているような印象にも、ミスマッチがあります。
また、細田監督作『未来のミライ』は否定的な作品評価が多く最終興行収入も28.8億円と落ち込みましたが、続く『竜とそばかすの姫』が最終66億円と大きく跳ね上がりました。そちらは予告編からして『サマーウォーズ』に近い印象があり「楽しそう！」となった人が多かったのでしょう。対して、『果てしなきスカーレット』は「暗くて重そうだし面白いかどうか分からない」と思われてしまったのだと感じます。
苦戦の理由2：ブランドへの「過信」と実際に積み重なった「不信感」はっきりと良くなかったと指摘したいのは、「細田監督のブランドに頼ったような予告編」の作りです。
細田監督作『時をかける少女』『竜とそばかすの姫』『サマーウォーズ』の名シーンが矢継ぎ早に映されてから『果てしなきスカーレット』へと移るのですが、これが「細田監督というブランドありき」に思えてしまう上に、前述した「これまでの細田監督作と違う」印象を強めてしまって、逆効果だったと思うのです。YouTubeの同動画では「冒頭に過去作の映像を出している時点で…、この作品自体の魅力で勝負できない、と言っている様なもの」という辛らつなコメントがされるのも、致し方ないと思ってしまいます。
ここはダークな作風を前提とし、例えば後述する芦田愛菜の歌唱をフィーチャーするなど、「この映画そのものの」魅力をより良く見せるための予告編の作りが必要だったのではないでしょうか。
そもそも、細田監督というブランドの力が、大きく失われてしまっていたタイミングでもあったと思います。前作『竜とそばかすの姫』は全体的な作品評価は悪くはないものの、終盤の展開には「ツッコミどころ満載」「現実の社会問題への誠実さが感じられない」といった批判が寄せられていました。
それ以前から、細田監督が単独で手掛けた脚本には厳しい意見が多く、その積み重なった不信感が、今回の「今までの細田監督作に間違いなくある楽しさ」を意図的に捨てたようなビジュアルや物語とも組み合わさり、ネガティブな印象をさらに強めてしまったと思うのです。
苦戦の理由3：『鬼滅の刃』『チェンソーマン』『呪術廻戦』がまだ劇場公開中だった作品の外にある要因ですが、2025年は『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 』第一章 猗窩座再来』『チェンソーマン レゼ篇』『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』という、社会現象級のアニメの劇場版が特大ヒットを記録しており、現在も公開中です。
サンライズ社による「映画館利用率」に関する2025年時点での調査報告によると、「年1〜2回」の頻度で映画館を利用している人が23.8％と最も多く、次いで「年3〜5回」が13.8％となっています。
ここから鑑みるに、「間違いなく面白いアニメ映画をすでに見ているライト層」は「年間の映画館に足を運ぶ回数をすでに消化している」ため、「面白いかどうか分からない」「暗くて重そう」な『果てしなきスカーレット』は、さらに「選ばれない」作品になってしまったと思うのです。
低評価の理由1：『ハムレット』や『神曲』の影響が「不自然さ」につながった？本編の低評価の理由はたくさんありますが、特に「場面転換が唐突」「感情移入ができない」「セリフ回しが説明的で不自然」といった意見が目立ちます。
「細田監督による脚本の不出来がだから」と言うこともできますが、それよりも大きいのは、シェイクスピアの『ハムレット』という舞台劇（戯曲）を物語のベースとし、さらにダンテの『神曲』という抒情詩からも強い影響を受けていることだと思います。
『ハムレット』は自身の父を殺した叔父への復讐を決意するものの、さらに別の人物に復讐の種が芽生え、さらなる悲劇が連鎖していくという物語です。スカー“レット”という名前もハム“レット”から取られていますし、その他のキャラクターや、有名なセリフ『生きるべきか死ぬべきか（To Be or Not to Be）』も、『果てしなきスカーレット』に反映されています。パンフレットで細田監督は、1988年に日本で公演された『ハムレット』の舞台への強い印象も語っていました。
それを思えば、『果てしなきスカーレット』での「声を大きく荒げて気持ちを全部言う」「場面展開の切り替えが“飛んでいる”」ような印象も、なるほど「『ハムレット』の舞台っぽい演出」に近いと納得できるところもありました。
『神曲』は死後の世界での旅路を描く物語であり、『果てしなきスカーレット』が死者の国を舞台にしたロードムービーであることと一致します。パンフレットで細田監督は「高校の受験期の頃に読んだのですが、ダンテが地獄を旅して、死んでしまった歴史上の有名人と次々と出会っていくのが、一種のタイムリープのように思えて、『地獄ってすごく面白い！」と感じていたのを覚えています」と語っています。
スカーレットが自身とゆかりのある人物と出会っていく過程は、『神曲』の影響があるのはもちろん、彼女が自身の復讐心へ向き合うための「心象風景」でもあるのだと解釈できるところもありました。
しかし、そうだとしても、実際の本編では「『盗賊が盗賊を襲っている』というセリフは説明的すぎないか」「ここで『生きる』と言うのはクライマックスからしても野暮じゃないか」「おばあさんが投げた鼻くそが爆発するのは何なの？」「このキャラクターの特徴を描いておいて、こうなるのはおかしいのでは」と、やはり表面的なツッコミどころが目立ってしまう、脚本をもっとブラッシュアップできたのではないかと思う部分があまりに多いです。
「死者の国」という「抽象的な世界観」だからこそ、「観念的なセリフ」や「理屈に合わない展開」もある程度は飲み込みやすくなっているともいえますが、どちらかといえば都合の良い「免罪符」のように見えてしまう場面が多く、それは多くの人にとっては許容範囲を超えてしまうでしょう。
低評価の理由2：渋谷のミュージカルシーンで覚える「共感性羞恥心」さらに、不自然さをどうしても感じてしまうのは、渋谷でのミュージカルシーンです。
もちろん「未来または違う世界への希望」を託したシーンとして理解はできるのですが、物語上の置き方としてあまりに唐突ですし、あれほどたくさんの人が渋谷で踊っているという「あり得なさ」が意図的なものだとしても、多くの人が戸惑うか、もしくはミュージカルでありがちな共感性羞恥心を覚えてしまうのではないでしょうか。なお、歌唱を担当しているのは現役高校生シンガー・ソングライターのMayaと「離婚伝説」のヴォーカルの松田歩。高揚感があり素晴らしいのですが、細田守監督自身が担当した、あまりにストレートな歌詞の評判も今ひとつです。せめて、もう少しだけでも物語上での置きどころや、より良い表現のバランスはなかったのかなと思ってしまいます。
相対的に、「アニメでミュージカルを違和感なく表現することは難しい」ことも思い知らされます。比較でタイトルを出すのも申し訳ないですが、『アイの歌声を聴かせて』と『トリツカレ男』が、表現としても物語上の置き方としても、いかに受け入れやすくするための工夫が凝らされているのかが、相対的に分かるところがありました。そもそも、細田監督の前作『竜とそばかすの姫』はミュージカルシーンの迫力も、物語としての「つかみ」としても抜群だったのに……と思ってしまいます。
また、後述する通り3DCGの出来栄えは全体的に素晴らしいと思えたのですが、ヒーロー的な立場のキャラクターの聖（ひじり）は長い手足の動きが不自然に感じられる場面が多く、この渋谷でのシーンで「ダンスが上手だったとは思えない」になってしまったのも、非常にもったいなく思えました。聖という名前通りに「聖人君子」的にさえ思えるキャラクターの印象および、そもそもの日本の看護師が中世ヨーロッパ風の世界に迷い込む「異物感」も含めて、賛否を呼ぶのも致し方ないでしょう。
まとめ：素晴らしいところがたくさんあるからこそ、もったいないここまでネガティブな点ばかりを述べてきた、問題作と言わざるを得ない『果てしなきスカーレット』ですが、もちろん素晴らしいところもたくさんあります。
その1つが、序盤から繰り出されるアクロバティックなアクション。アクション監督である園村健介がスタントコーディネーターとして、映画『ベイビーわるきゅーれ』シリーズで主演を務めた伊澤彩織がスタントアクターとして参加した意義を感じる仕上がりでしたまた、序盤のスカーレットが生きている時のアニメは従来通りの2Dで、死者の国では3DCGになるという、表現の「違い」を活かした挑戦は理にかなっていますし、実際に抽象的な世界観を表現するには、これがベストであると思えました。序盤での、死者の国を苦しみながら歩くスカーレットの姿にゾクゾクしましたし、膨大な3DCGの作業が報われる終盤のスペクタクルには心から「見て良かった」と思えたのです。
さらに、予告編では役柄とのミスマッチが語られていた主演の芦田愛菜ですが、実際の本編では「熱演」というにふさわしい演技で激情に身を任せしまう女王を見事に表現していましたし、何よりエンディングテーマの歌唱は本当に素晴らしかったです。実際に、『果てしなきスカーレット』関連のYouTubeの動画のコメントが否定的な声に傾いているのに対し、例外的に芦田愛菜の歌声は絶賛の嵐となっています。何より、コロナ禍を経て、世界で戦争が起こった今の時代に「復讐」というテーマを描ききったこと、「争いの時代に何ができるのか」という問いの答えを見つけようとした、その意志と意義は称賛したいです。それにしたって結論はやや安易ではないか、と思うところもあるのですが、その不器用さも込みで、どうしても嫌いにはなりきれないのです。
この2025年には『スーパーマン』や『羅小黒戦記2 ぼくらが望む未来』など、「この分断と差別が広がり、戦争までもが起こりかねない世界で何ができるか？」という映画が相次いで公開されています。そうした世界的な潮流に、細田監督が日本から「回答」をしたことに、うれしく思うのです。
その上で、細田監督のファンだからこそ、本作が酷評されてしまうことは辛くもあるし、そのために上記の美点の数々が埋もれてしまうのは、とてももったいなく思えます。
関係者や細田監督は、今回の賛否両論はもとより、興行的不振を受け止めた上で、それらを今後の糧（かて）にしてくれる、また素晴らしい作品を作ってくれることを期待しています。
(文:ヒナタカ)