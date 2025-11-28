Nintendo Switch 2を最大1.5回分充電できる。ケース選びの正解はコレ
ケースとモバイルバッテリーとL字型充電ケーブルが付いてこのお値段はお得な気がする。
Nintendo Switch 2をようやく手に入れたものの、「保護ケース選びでずっと悩んでる…」なんて方はいませんか？
本体がデカい分、必然的にケースも大きくなるのですが、そのスペースを上手く活用したBelkin（ベルキン）のモバイルバッテリー搭載型のトラベルケースがセールになっていますよ。
Belkin トラベル ケース(Switch2対応) パワーバンク付き
4,623円
外出先でNintendo Switch 2を最大1.5回分充電できる
Belkinが手掛けたNintendo Switch 2専用トラベルケースですが、最大の特徴は10,000mAhのモバイルバッテリーを搭載しているということ。友達の家や日帰り旅行に持って行く場合でも、携帯モードやテーブルモードで遊べる時間を少しでも長く伸ばせるのが強みです。
もちろん、手持ちのスマートフォンの充電がピンチのときにも使えます。
ケースの構造的には、下からモバイルバッテリー→Nintendo Switch 2本体→最大12枚のゲームカードを収納できるポケット→小さめのアクセサリを入れることができるポケットが付いてる、といった感じ。
ゲームソフトや充電ケーブル、クリーニングクロスなどの細々としたアイテムもこれ1台に収められるのがとても便利なんです。
こちらのBelkinのトラベルケースですが、Amazonでの通常価格は税込8,700円なのに対し、現在はブラックフライデーセールにて47%オフの税込4,623円で販売中です。
レビューは以下からどうぞ。
ベルキンのNintendo Switch 2ケース、少しでも長くゲームを遊びたい方にオススメ
