¡ØÀ¤³¦»Ë¹Ö»Õ¤¬¸ì¤ë¡ÖÊÝ¼é¡×¤Ã¤Æ²¿¡©¡Ù¡ÊÌÐÌÚÀ¿Ãø¡Ë¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦»ËÅª»ëÅÀ¤ÈÀï¸åÆüËÜÀ¯¼£»Ë¤Î»ëÅÀ¤Ç¡ÖÊÝ¼é¡×¤È¡Ö¥ê¥Ù¥é¥ë¡×¤Î¸½ºß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÏËÜ½ñ¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¤·¡¢Âè2¼¡°ÂÇÜÀ¯¸¢¤ÎÀ¯ºö¤È¡¢¤½¤ì¤ò½ä¤ë¡ÖÊÝ¼é¡×¡Ö¥ê¥Ù¥é¥ë¡×¤ÎÂÐÎ©¹½Â¤¡¢¤½¤·¤Æ¥Þ¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ÎÊÑ²½¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆüËÜ¤Ï²¿°Ì¡©¡Û¡Ö¼«¹ñ¤Ï¿êÂà¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¹ñ¥é¥ó¥¥ó¥°
1980Ç¯Âå¤Ë¥¢¥á¥ê¥«·ÐºÑ¤òÎ©¤ÆÄ¾¤·¤¿¥ì¡¼¥¬¥Î¥ß¥¯¥¹¡Ê¥ì¡¼¥¬¥óÀ¯¸¢¤Î¥¨¥³¥Î¥ß¡¼À¯ºö¡Ë¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤Æ¤³¤¦¸Æ¤Ö¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼¡¤Î»°¤Ä¤ÎÀ¯ºö¤¬Ãì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Æü¶ä¤Ë¤è¤ëÂçµ¬ÌÏ¤Ê¶âÍ»´ËÏÂ¡Ê±ß¤ÎÁýºþ¡Ë
¢¹ñÅÚ¶¯¿Ù²½¡Ê¿ÌºÒÂÐºö¤Ê¤É¡Ë¤Î¤¿¤á¤Î¸ø¶¦»ö¶È
£µ¬À©´ËÏÂ
¤³¤Î¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï2Ëü±ßÂæ¤Ë²óÉü¤·¡¢¼ã¼Ô¤Î½¢¿¦Î¨¤Ï²áµîºÇ¹â¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢GDP¡Ê¹ñÆâÁíÀ¸»º¡ËÀ®Ä¹Î¨¤¬ÌÜÉ¸¤Î2¡ó¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢ÌîÅÄÀ¯¸¢»þ¤ÎË¡Î§ÄÌ¤ê¤Ë¾ÃÈñÁýÀÇ¡Ê2014Ç¯¤Ë8¡ó¢ª2019Ç¯¤Ë10¡ó¡Ë¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¼ºÀ¯¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²Ú¡¹¤·¤¤¤Î¤¬³°¸ò°ÂÊÝÀ¯ºö¤Ç¤¹¡£
ËèÇ¯ÊÑ¤ï¤ë²óÅ¾¥É¥¢¤ÎÀ¯¸¢¤Ç¤Ï¹ñºÝÅªÃÏ°Ì¤¬¤É¤ó¤É¤óÍî¤Á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ÂÇÜÄ¹´üÀ¯¸¢¤Ï¥ª¥Ð¥ÞÊÆÂçÅýÎÎ¤Î¹ÅçË¬Ìä¤ò¼Â¸½¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¿®Íê¤â¾¡¤Á¼è¤ê¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤È¤ÏÌª·î¤È¤¤¤¨¤ë´Ø·¸¤òÃÛ¤¡¢Ãæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿À¯¸¢¤Ë¤ÏÉÕ¤±Æþ¤ë·ä¤òÍ¿¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÄÌ¿®Ëµ¼õË¡¡¢ÆÃÄêÈëÌ©ÊÝ¸îË¡¡¢¥Æ¥íÅù½àÈ÷ºá¤Î²Ä·èÀ®Î©¤Ï¡¢¥¹¥Ñ¥¤Å·¹ñ¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¿ÆüËÜ¤Î¼é¤ê¤ò¸Ç¤á¤ë¤¿¤á¤ÎË¡Î§¤Ç¤¹¤·¡¢¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã²ñµÄ¡ÊNSC¡Ë¤ÎÀßÃÖ¤äÍ»öË¡À©¤ÏÍ»ö¡Ê¶ÛµÞ»öÂÖ¡Ë¤ËÈ÷¤¨¤Æ¼«±ÒÂâ¤¬Æ°¤¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎË¡Î§¤Ç¤¹¡£
·ûË¡²þÀµ¤Ë¤Ï¤â¤¦¾¯¤·»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢¸½¹Ô·ûË¡²¼¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤³¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¤¤¤º¤ì¤â¼ç¸¢¹ñ²È¤Ç¤¢¤ì¤ÐÀ°È÷¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤Åö¤¿¤êÁ°¤ÎË¡Î§¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌîÅÞ¤È¼çÍ×¥Þ¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÖÀïÁè½àÈ÷¡×¡ÖÄ§Ê¼À©¤ÎÉü³è¡×¡Ö¥¢¥Ù¤ÎË½Áö¡×¤ÈÀú¡Ê¤¢¤ª¡Ë¤êÎ©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë»Ù»ýÎ¨¤ÏÍî¤Á¹þ¤ß¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤¿¤¹¤°¤Ë²óÉü¤·¤Þ¤¹¡£
¹¶¤á¤¢¤°¤Í¤¿¡ÖÈ¿¥¢¥Ù¡×¿Ø±Ä¤Ï¡¢³Ø¹»Ë¡¿Í¿¹Í§³Ø±à¤Î¹ñÍÃÏ¼èÆÀ¡¢²Ã·×³Ø±à¤Î½Ã°å³ØÉôÇ§²Ä¤Ë¡¢°ÂÇÜ¼óÁê¤¬¸ýÍø¤¤ò¤·¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê²Ð¼ï--¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥â¥ê¥«¥±¡×ÌäÂê¤ËÅÀ²Ð¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤Ï¤äÀ¯¸¢¤òÅÝ¤¹¤Û¤É¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
1¤Ä¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤¹¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¼«¿È¤¬¡¢Áªµó´ü´ÖÃæ¤«¤éÌ±¼çÅÞ¤Î¥Ò¥é¥ê¡¼¡¦¥¯¥ê¥ó¥È¥ó¸õÊä¤Ë¸ªÆþ¤ì¤¹¤ëÊÆ¼çÍ×¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌÔÎõ¤Ê¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Twitter¡Ê¸½X¡Ë¤òÉð´ï¤È¤·¤ÆÁªµó³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¡¢¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥È¥é¥ó¥×¤Ï¶¶ø¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë°ÂÇÜ¤ËÆ±»ÖÅª¤Ê¥·¥ó¥Ñ¥·¡¼¤ò´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüÊÆ´Ø·¸¤¬Èó¾ï¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¥×¥é¥¹¤Ç¤·¤¿¡£
¤â¤¦1¤Ä¡¢¤è¤ê·èÄêÅª¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñÌ±¤Î¥Æ¥ì¥ÓÎ¥¤ì¡¢¿·Ê¹Î¥¤ì¤Ç¤¹¡£¥Æ¥ì¥Ó¤òÎ®¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤·¡¢¿·Ê¹¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤»¤Ê¤¤¹âÎð¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ëÄ°Î¨¤äÉô¿ô¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¹âÎð¼Ô¤¬¹¥¤à¤è¤¦¤ÊÊóÆ»¤ò¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤º¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¼ã¼Ô¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦°½Û´Ä¤Ç¤¹¡£¥Þ¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤Ï¤â¤Ï¤äÌ¤Íè¤¬¤Ê¤¯¡¢2014Ç¯¤Ë¤ÏÄ«Æü¿·Ê¹¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿ÅìÂçÂ´¶ÈÀ¸¤¬¥¼¥í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÈ¿¥¢¥Ù¡×½¸²ñ¤Ë½¸¤¦¿Í¡¹¤Ï¡¢1960Ç¯Âå¤Î³Ø±àÊ¶Áè¤ò²û¤«¤·¤à¹âÎð¼Ô¤¬ÂçÈ¾¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤é¤¬²á¤´¤·¤¿ÀÄ½Õ¤òÓÐ¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ï·è¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡Ö¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡¢¤â¤¦ÌµÍý¤·¤Ê¤¤¤Ç¡Ä¡Ä¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Àï¸åÂÎÀ©¡¢ÆüËÜ¹ñ·ûË¡ÂÎÀ©¤ò¸î»ý¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢¡ÖÈà¤é¤³¤½ÊÝ¼é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È¤ÎÈéÆù¤Ê¸«Êý¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¹ñºÝ¾ðÀª¤Î·ãÊÑ¤ËÌÜ¤ò¤Ä¤à¤ê¡¢70Ç¯Á°¤ËÀ©Äê¤µ¤ì¤¿·ûË¡¤ò°ì»ú°ì¶çÊÑ¤¨¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä¡Ö¿®¶Ä¡×¤È¤¤¤¦¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
ËÜÍè¤Î°ÕÌ£¤Î¡ÖÊÝ¼é¡×¤Ï¡¢ÅÁÅý¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÊÑ¤¨¤ë¤Ù¤¤È¤³¤í¤ÏÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦½ÀÆð¤ÊÁ²¿Ê¼çµÁ¤ÎÎ©¾ì¤Ç¤¹¡£
°ÂÇÜÄ¹´üÀ¯¸¢¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿ÆüËÜ¿Í¤¬ÊÝ¼é²½¤·¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆüËÜ¿Í¤òÊÝ¼é²½¤µ¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ÎÌ±¼çÅÞÀ¯¸¢¤Î¤ª¤«¤²¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
ÌÐÌÚ À¿¡Ê¤â¤®¡¦¤Þ¤³¤È¡Ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
ºî²È¡¢Í½È÷¹»¹Ö»Õ¡¢Îò»Ë·ÏYouTuber¡£½ÙÂæÍ½È÷³Ø¹»¡¢¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®¤ÎZEN Study¡Êµì£ÎÍ½È÷¹»¡Ë¤ÇÀ¤³¦»ËÃ´Åö¡£¡ØÀ¤³¦»Ë¤Ç³Ø¤Ù¡ª ÃÏÀ¯³Ø¡Ù¡Ê¾ÍÅÁ¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¡ÖÀïÁè¤ÈÊ¿ÏÂ¡×¤ÎÀ¤³¦»Ë¡Ù¡ÊTAC¡Ë¡¢¡Ø¶µ²Ê½ñ¤Ë½ñ¤±¤Ê¤¤¥°¥í¡¼¥Ð¥ê¥¹¥È¤Î¶á¸½Âå»Ë¡Ù¡Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¼Ò¡¦¶¦Ãø¡Ë¡¢¡Ø¡Ö¥ê¥Ù¥é¥ë¡×¤ÎÀµÂÎ¡Ù¡ÊWAC½ÐÈÇ¡¦¶¦Ãø¡Ë¡¢¡ØÀ¤³¦¤Îº£¤òÆÉ¤ß²ò¤¯À¯¼£»×ÁÛ¥Þ¥È¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ù¡ÊPHP¡Ë¡¢¡ØÆüËÜ¿Í¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡ª¡ÖÊ¸ÌÀ¤Î¾×ÆÍ¡×¤¬À¸¤ß½Ð¤¹À¤³¦»Ë¡Ù¡Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¼Ò¡¦¶¦Ãø¡Ë¡¢¡Ø¼åÆù¶¯¿©¤Î¸½Âå»Ë18¥Ð¥È¥ë¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£YouTube¤â¤®¤»¤«¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ï¡¢ÅÐÏ¿¼Ô23Ëü¿Í¡£
(Ê¸:ÌÐÌÚ À¿)
¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹¤È³°¸ò°ÂÊÝÀ¯ºö°ÂÇÜ¿¸»°¤¬ºÇ½é¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤Î¤¬¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤ÎºÆ·ú--¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹¤Ç¤·¤¿¡£
