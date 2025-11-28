¡Ú2025Ç¯11·î¡ÛÂà¿¦¶â¤òÍÂ¤±¤ë¤Î¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¶ä¹Ô¡õ¹â¶âÍø¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¾ðÊó
Âà¿¦¶â¤Ê¤É¡¢¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿»ñ¶â¤ò°ÂÁ´¤ËÁý¤ä¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ëÊý¤Ë¤Ï¡¢¸µËÜÊÝ¾Ú¤Î¤¢¤ëÄê´üÍÂ¶â¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÃæÄ¹´ü¤Ç¤Î±¿ÍÑ¤Ç¤Ï¡¢Áª¤Ö¶ä¹Ô¤ä¶âÍø¾ò·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼õ¤±¼è¤ì¤ëÍøÂ©¤ËÂç¤¤Êº¹¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¾¦ÉÊÁª¤Ó¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢Âà¿¦¶â500Ëü±ß¤ò5Ç¯´ÖÍÂ¤±¤ë¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤¿¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÄê´üÍÂ¶â¾¦ÉÊ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´¼«¿È¤Ë¹ç¤Ã¤¿¶ä¹ÔÁª¤Ó¤Î»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¶âÍø¤Ï2025Ç¯11·î17Æü»þÅÀ¡¢¿®Â÷¶ä¹Ô¤Ê¤É¤ÏÂÐ¾Ý³°¡Ë¡£
¡¤¢¤ª¤¾¤é¶ä¹Ô
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§±ßÄê´üÍÂ¶â BANK The Äê´ü¡ÚBANK¸ýºÂ¸ÂÄê¡Û
¡¦¶âÍø¡§0.95¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§5Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§50Ëü±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨°ì³çÍÂÆþ¸ÂÄê¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥Ð¥ó¥¥ó¥°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Í¿ÍÅ¹ÊÞÁë¸ý¤«¤é¤âÍÂ¤±Æþ¤ì¤¬²ÄÇ½¡£
¢SBI¿·À¸¶ä¹Ô
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Ñ¥ï¡¼¥À¥¤¥ì¥¯¥È±ßÄê´üÍÂ¶â100
¡¦¶âÍø¡§0.85¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§5Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§100Ëü±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀìÍÑ¤Î±ßÄê´üÍÂ¶â¡£°ì³çÍÂÆþ¸ÂÄê¡£
£¥È¥Þ¥È¶ä¹Ô¡¡¤â¤â¤¿¤í¤¦»ÙÅ¹
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§¤¤Ó¤À¤ó¤´Äê´üÍÂ¶â
¡¦¶âÍø¡§0.85¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§5Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§1Ëü±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¥Í¥Ã¥È»ÙÅ¹¸ÂÄê¾¦ÉÊ¡£¤â¤â¤¿¤í¤¦»ÙÅ¹Áí¹ç¸ýºÂÉáÄÌÍÂ¶â¤«¤é¤Î°ì³çÍÂÆþ¸ÂÄê¤Ç¡¢1²ó¤ÎÁàºî¤Ç¤ÎÍÂ¤±Æþ¤ì²ÄÇ½³Û¤Ï999Ëü±ß¤¬¾å¸Â¡£
¤¤¤é¤ä¤«¶ä¹Ô¡¡SBI¤µ¤¯¤é¤ó¤Ü»ÙÅ¹
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§¤µ¤¯¤é¤ó¤ÜÄê´üÍÂ¶â
¡¦¶âÍø¡§0.80¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§5Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§10Ëü±ß°Ê¾å1000Ëü±ßÌ¤Ëþ¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¥Í¥Ã¥È»ÙÅ¹¸ÂÄê¾¦ÉÊ¡£SBI¤µ¤¯¤é¤ó¤Ü»ÙÅ¹¤ÎÉáÄÌÍÂ¶â¤«¤é¤Î¿¶ÂØ¤Ë¤è¤ë°ì³çÍÂÆþ¸ÂÄê¤Ç¡¢ÍÂ¤±Æþ¤ì¸ý¿ô¤Ë¾å¸Â¤Ê¤·¡£
¢¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¶ä¹Ô¡¡¡Öe¥À¥¤¥ì¥¯¥ÈÄê´üÍÂ¶â Í¥¶ø¶âÍø¥×¥í¥°¥é¥à¡×
¡¦¶âÍø¡§1.40¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§5Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§100Ëü±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¡Öe¥À¥¤¥ì¥¯¥ÈÍÂ¶â¡×¸ýºÂ¤ò¿·µ¬³«Àß¤¹¤ëÊýÂÐ¾Ý¡£ÍøÂ©¤ÏÈ¾Ç¯Ê£Íø·¿¡£ÍÂÆþ¾å¸Â³Û¤Ï1000Ëü±ß¡£
¤Þ¤¿¡¢²¼µ¤Î¤è¤¦¤Ê¹â¶âÍø¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡ª
¢¡SBJ¶ä¹Ô¡¡¡Ö³«¶È16¼þÇ¯µÇ°±ßÄê´üÍÂ¶âÍ¥¶ø¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×
¡¦ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡§¥¹¡¼¥Ñ¡¼Äê´üÍÂ¶â¡¢Âç¸ýÄê´üÍÂ¶â
¡¦¶âÍø¡§1.30¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§5Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§1±ß°Ê¾å
¢¨5Ç¯¤â¤Î¤Î¤Û¤«¡¢20¥«·î¤â¤Î¡¢3Ç¯¤â¤Î¤È¤¢¤ï¤»¤ÆÊç½¸Áí³Û1500²¯±ß¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢¼õÉÕ½ªÎ»¡£ÍÂÆþ¾å¸Â¤Ê¤·¡£
¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤é¾¯¤·¤Ç¤âÁý¤ä¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¼«Á³¤Ç¤¹¤¬¡¢ÍÂ¤±Æþ¤ìÀè¤òÁª¤Ö¤È¤¤Ï¡¢¶âÍø¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡ÖËÜÅö¤Ë°Â¿´¤·¤ÆÇ¤¤»¤é¤ì¤ë¶ä¹Ô¤«¤É¤¦¤«¡×¤ä¡ÖÅÓÃæ¤Ç¤ª¶â¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë²òÌó¤·¤ä¤¹¤¤¤«¡×¤Ê¤É¤âËº¤ì¤º¤Ë³ÎÇ§¤ò¡£
ÆÃ¤Ë5Ç¯¤È¤¤¤Ã¤¿ÃæÄ¹´ü¤ÇÍÂ¤±¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤ÎÊÑ²½¤ä»ñ¶â¤ÎÉ¬Í×À¤â¸«±Û¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¤ÎÍÂ¤±Æþ¤ì¤ò¿´³Ý¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Âà¿¦¸å¤ÎÊë¤é¤·¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¤Æ¾å¼ê¤Ë»È¤¤Ê¬¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢Âà¿¦¶â500Ëü±ß¤ò5Ç¯´ÖÍÂ¤±¤ë¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤¿¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÄê´üÍÂ¶â¾¦ÉÊ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´¼«¿È¤Ë¹ç¤Ã¤¿¶ä¹ÔÁª¤Ó¤Î»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¶âÍø¤Ï2025Ç¯11·î17Æü»þÅÀ¡¢¿®Â÷¶ä¹Ô¤Ê¤É¤ÏÂÐ¾Ý³°¡Ë¡£
Âà¿¦¶â500Ëü±ß¤ò5Ç¯ÍÂ¤±¤ë¤Ê¤é¡©¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÄê´üÍÂ¶â¤¤¤º¤ì¤âÍÂ¶âÊÝ¸±À©ÅÙ¤Ë¤è¤ê¡¢¸µËÜ1000Ëü±ß¤Þ¤Ç¤È¤½¤ÎÍøÂ©¤Ê¤É¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤¿Äê´üÍÂ¶â¤Ç¤¹¡£
¡¤¢¤ª¤¾¤é¶ä¹Ô
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§±ßÄê´üÍÂ¶â BANK The Äê´ü¡ÚBANK¸ýºÂ¸ÂÄê¡Û
¡¦¶âÍø¡§0.95¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§5Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§50Ëü±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨°ì³çÍÂÆþ¸ÂÄê¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥Ð¥ó¥¥ó¥°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Í¿ÍÅ¹ÊÞÁë¸ý¤«¤é¤âÍÂ¤±Æþ¤ì¤¬²ÄÇ½¡£
¢SBI¿·À¸¶ä¹Ô
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Ñ¥ï¡¼¥À¥¤¥ì¥¯¥È±ßÄê´üÍÂ¶â100
¡¦¶âÍø¡§0.85¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§5Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§100Ëü±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀìÍÑ¤Î±ßÄê´üÍÂ¶â¡£°ì³çÍÂÆþ¸ÂÄê¡£
£¥È¥Þ¥È¶ä¹Ô¡¡¤â¤â¤¿¤í¤¦»ÙÅ¹
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§¤¤Ó¤À¤ó¤´Äê´üÍÂ¶â
¡¦¶âÍø¡§0.85¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§5Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§1Ëü±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¥Í¥Ã¥È»ÙÅ¹¸ÂÄê¾¦ÉÊ¡£¤â¤â¤¿¤í¤¦»ÙÅ¹Áí¹ç¸ýºÂÉáÄÌÍÂ¶â¤«¤é¤Î°ì³çÍÂÆþ¸ÂÄê¤Ç¡¢1²ó¤ÎÁàºî¤Ç¤ÎÍÂ¤±Æþ¤ì²ÄÇ½³Û¤Ï999Ëü±ß¤¬¾å¸Â¡£
¤¤¤é¤ä¤«¶ä¹Ô¡¡SBI¤µ¤¯¤é¤ó¤Ü»ÙÅ¹
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§¤µ¤¯¤é¤ó¤ÜÄê´üÍÂ¶â
¡¦¶âÍø¡§0.80¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§5Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§10Ëü±ß°Ê¾å1000Ëü±ßÌ¤Ëþ¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¥Í¥Ã¥È»ÙÅ¹¸ÂÄê¾¦ÉÊ¡£SBI¤µ¤¯¤é¤ó¤Ü»ÙÅ¹¤ÎÉáÄÌÍÂ¶â¤«¤é¤Î¿¶ÂØ¤Ë¤è¤ë°ì³çÍÂÆþ¸ÂÄê¤Ç¡¢ÍÂ¤±Æþ¤ì¸ý¿ô¤Ë¾å¸Â¤Ê¤·¡£
¹â¶âÍø¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¤´¾Ò²ð¡ª¿·µ¬¸ýºÂ³«Àß¼Ô¸ÂÄê¤Ç¡¢²¼µ¤Î¤è¤¦¤Ê¹â¶âÍø¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¢¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¶ä¹Ô¡¡¡Öe¥À¥¤¥ì¥¯¥ÈÄê´üÍÂ¶â Í¥¶ø¶âÍø¥×¥í¥°¥é¥à¡×
¡¦¶âÍø¡§1.40¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§5Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§100Ëü±ß°Ê¾å¡Ê1±ßÃ±°Ì¡Ë
¢¨¡Öe¥À¥¤¥ì¥¯¥ÈÍÂ¶â¡×¸ýºÂ¤ò¿·µ¬³«Àß¤¹¤ëÊýÂÐ¾Ý¡£ÍøÂ©¤ÏÈ¾Ç¯Ê£Íø·¿¡£ÍÂÆþ¾å¸Â³Û¤Ï1000Ëü±ß¡£
¤Þ¤¿¡¢²¼µ¤Î¤è¤¦¤Ê¹â¶âÍø¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡ª
¢¡SBJ¶ä¹Ô¡¡¡Ö³«¶È16¼þÇ¯µÇ°±ßÄê´üÍÂ¶âÍ¥¶ø¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×
¡¦ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡§¥¹¡¼¥Ñ¡¼Äê´üÍÂ¶â¡¢Âç¸ýÄê´üÍÂ¶â
¡¦¶âÍø¡§1.30¡ó
¡¦ÍÂÆþ´ü´Ö¡§5Ç¯
¡¦ÍÂÆþ¶â³Û¡§1±ß°Ê¾å
¢¨5Ç¯¤â¤Î¤Î¤Û¤«¡¢20¥«·î¤â¤Î¡¢3Ç¯¤â¤Î¤È¤¢¤ï¤»¤ÆÊç½¸Áí³Û1500²¯±ß¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢¼õÉÕ½ªÎ»¡£ÍÂÆþ¾å¸Â¤Ê¤·¡£
¶âÍø0.95¡ó¤À¤ÈÍøÂ©¤Ï¤¤¤¯¤é¡©¤Á¤Ê¤ß¤Ë¶âÍø0.95¡ó¡ÊÈ¾Ç¯Ê£Íø·¿¡Ë¡¦5Ç¯Ëþ´ü¤ÎÄê´üÍÂ¶â¤Ë¡¢500Ëü±ß¤òÍÂ¤±Æþ¤ì¤ë¤È¡¢5Ç¯¸å¤Ë¼õ¤±¼è¤ì¤ëÍøÂ©¤ÏÀÇÈ´¤Á°¤Ç24Ëü2641±ß¡¢ÀÇ°ú¤¸å¤Ç19Ëü3349±ß¤Ç¤¹¡£»²¹Í¤Ë¶ä¹Ô¤òÁª¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Âà¿¦¶â¤Ï¡ÖÁý¤ä¤¹¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ö¼é¤ë¡×»ëÅÀ¤âÂçÀÚ¤ËÂà¿¦¶â¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ò°Â¿´¤·¤Æ²á¤´¤¹¤¿¤á¤ÎÂçÀÚ¤Ê¤ª¶â¡£
¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤é¾¯¤·¤Ç¤âÁý¤ä¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¼«Á³¤Ç¤¹¤¬¡¢ÍÂ¤±Æþ¤ìÀè¤òÁª¤Ö¤È¤¤Ï¡¢¶âÍø¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡ÖËÜÅö¤Ë°Â¿´¤·¤ÆÇ¤¤»¤é¤ì¤ë¶ä¹Ô¤«¤É¤¦¤«¡×¤ä¡ÖÅÓÃæ¤Ç¤ª¶â¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë²òÌó¤·¤ä¤¹¤¤¤«¡×¤Ê¤É¤âËº¤ì¤º¤Ë³ÎÇ§¤ò¡£
ÆÃ¤Ë5Ç¯¤È¤¤¤Ã¤¿ÃæÄ¹´ü¤ÇÍÂ¤±¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤ÎÊÑ²½¤ä»ñ¶â¤ÎÉ¬Í×À¤â¸«±Û¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¤ÎÍÂ¤±Æþ¤ì¤ò¿´³Ý¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Âà¿¦¸å¤ÎÊë¤é¤·¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¤Æ¾å¼ê¤Ë»È¤¤Ê¬¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)