島爺×ろん、「革命デュアリズム」カバー動画公開＆配信リリース　今回が初コラボレーションに

島爺とろんが、本日11月28日に配信リリースした「革命デュアリズム」（水樹奈々×T.M.Revolution）のカバー動画を公開した。

（参考：島爺、“孫”やボカロPらと共に刻む活動10年の軌跡 1年越しの『挙句ノ宴 -リベン爺-』で打ち上げた感謝の花火）

島爺とろんは、今回が初のコラボに。本楽曲は、9月に開催されたライブイベント『Butai Entertainment presents ハレブタイ2025』にて島爺歌唱で初披露され、島爺は小林幸子との「老病ギャラクティカ」以来のデュエットとなった。

■島爺 コメントお疲れ様です、島爺です。ろんさんとのコラボカバー『革命デュアリズム』がついにお披露目となりました。原曲へのリスペクトはもちろんのこと、「ろんさんのあの美声とどれだけ熱いバトルを繰り広げられるか」をテーマに掲げ、老体に鞭を打ち戦ってまいりました。果たして爺やはおてんば姫に勝つことが出来たのか…手玉に取られただけなのか…？懐かしさと新鮮さが同居する一曲として楽しんでいただければ幸いです。

■ろん コメント初めまして、ろんと申します。動画投稿者（歌い手）として活動を始めて17年ほどになりますが、色々な意味ですごい、新体験の多いカバーとなりました。歌い手界の魔王こと島爺さんの絶唱の前では、自信は吹っ飛びひれ伏す寸前でしたが、なんとかしがみついて剣を抜くところまで頑張りました。魔王（天使）vsインターネットエンジェル（悪魔）の戦いっぷりを聴いてもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします。

