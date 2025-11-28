¡ÖÍê¤ì¤ëµÁËå¤Ç¤¹!¡×¸µTBS¿Íµ¤¥¢¥ÊàÍÌ¾¿Í²ÈÂ²á¾Ò²ð¤ÎÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¤¨¤§¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¶Ã¤¡×¡Ö´§º§Áòº×¤Çº¤¤é¤Ê¤½¤¦(¾Ð)¡×
¡Ö¤¢¤é¤¢¤éÈþ¿Í¤µ¤óµÁÍý»ÐËå♡¡×
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬àÍÌ¾¿Í²ÈÂ²á¤ÈÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡Ö½é¼ª¤Ç¤¹¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÉ×¤ÎËå¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞÆ±¤¸¿¦¶È¤Ç¡¢ÀÎ¤«¤é¤ª»Å»ö¤ä»Ò°é¤Æ¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Íê¤ì¤ëµÁËå¤Ç¤¹!¡×¤È¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î»³ËÜÀãÇµ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µTBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î²ÃÆ£¥·¥ë¥Ó¥¢¡£
¡¡ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÊú¤Ã¤³¤¹¤ë»³ËÜ¥¢¥Ê¤ÎÎÙ¤Ç²ÃÆ£¤¬¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¾¯¤·Á°¤Ë¡¢µÁËå¤¬¡¢»°½÷¤Î´é¤ò¸«¤Ë¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤¨¤§¡ÁÀ¨¤¤¤Ç¤¹¤Í¤§¡Á¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¶Ã¤¡×¡Ö½é¼ª¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¢¤é¤¢¤éÈþ¿Í¤µ¤óµÁÍý»ÐËå♡¡×¡Ö´§º§Áòº×¤ÇÂçÀª½¸¤Þ¤Ã¤¿»þ»Ê²ñ¤Ëº¤¤é¤Ê¤½¤¦¡£(¾Ð)¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡²ÃÆ£¤Ï2016Ç¯¤Ë»³ËÜ¥¢¥Ê¤Î·»¤Î°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¡£17Ç¯¤ËÄ¹ÃË¡¢18Ç¯¤ËÄ¹½÷¡¢2021Ç¯¤Ë¼¡½÷¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£25Ç¯2·î¤ÇTBS¤òÂà¼Ò¤·¡¢4·î¤Ë»°½÷¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£