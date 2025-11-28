ＭＢＳ・ＴＢＳ系「日曜日の初耳学」が２３日、放送され、ＩＳＳに滞在中の宇宙飛行士・油井亀美也さんがリモートで出演。授業を行った。

ゲスト出演したのは、歌舞伎俳優・市川團十郎の子供たち。舞踊家「市川ぼたん」としても活動する女優・堀越麗禾（１４）と市川新之助（１２）＝本名・堀越勸玄＝で、「半年、宇宙に行って何をされてるんですか？」と質問したり、流れ星には「うわっ！ちょっと分かりました」（麗禾）、「分かんなかった…」（新之助）と興味津々で授業を受けた。

スタジオには父・團十郎の姿はなく、二人だけでの出演だったことから、『えっ？！』と驚いた人も多かったよう。ＳＮＳ上では「麗禾ちゃんは亡くなった麻央さんにソックリになってきたなぁ 新之助くんは團十郎サンに似てきたしね 凄いな、遺伝子」と２０１７年に亡くなった母・小林麻央さんの面影を重ねる人も。ほかにも「美しく育った堀越麗禾ちゃんと市川新之助くんが出ていて、ああここにも継承があるわ〜とアナザーロイヤルファミリーを見た感じ」「上目遣いがパパそっくり 見る度に成長してるなあ」「すっかり大きくなっててビックリ。新之助くん？はパパに似てきたね〜。麗禾ちゃんはママというか、そのお姉さんに似てる気がする」「もうこんな大きくなられて」など様々な声があがっていた。