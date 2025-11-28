巨人は２８日、球団ＯＢの佐藤洋（さとう・ひろし）さんが２７日２時２６分に、さいたま市内の病院で急性大動脈解離のため死去したと発表した。６３歳だった。

佐藤さんは東北高、電電東北を経て８４年ドラフト４位で巨人入団。入団後に捕手から内野手に転向し、通算９７試合に出場して打率２割５分４厘、１本塁打。巨人で９４年までプレーした。

２２年からは母校の東北高野球部監督に就任し、２３年のセンバツに出場して春の甲子園で指揮をとった。今年８月に退任したことが発表されていた。

元投手で巨人女子チームの宮本和知監督は川崎製鉄水島から８４年ドラフト３位で巨人に指名され、佐藤さんとは同期入団。年齢は佐藤さんが１学年先輩だった。

急な訃報（ふほう）を受け、宮本さんは絶句。「東北高校で、監督をされていて。私も監督をやっていますから、今度指導者のことをいろいろと教わろうと思っていたので。ビックリしています。同期入団で佐藤さんはキャッチャーだったので、よく受けてもらいました。１球１球アドバイスしてくれて。ドラフト同期で一番、年齢が上だったので。兄貴的な存在でした。我々の年代の方がこうやって亡くなるのはつらいですね」と言葉を詰まらせた。