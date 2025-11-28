【香港＝遠藤信葉】１２０人以上の死者を出した香港の高層マンション火災を受けて、香港政府が対応に追われている。

燃えやすい工事用資材の使用を放置していたことが被害拡大につながったとみられており、ＳＮＳなどでは、「行政の怠慢が招いた惨事」と批判する声も上がっている。

香港政府トップの李家超行政長官は火災発生から半日後の２７日未明、焼け出された住民を慰問した後に記者会見し、「できる限りの支援を尽くす」と強調した。その後、支援のため３億香港ドル（約６０億円）の基金を創出し、住民に１人当たり１万香港ドル（約２０万円）を支給することを表明した。また、避難所に医療ソーシャルワーカーや臨床心理士を配置するなど、続々と施策を打ち出している。

習近平（シージンピン）国家主席は火災発生当日の２６日、犠牲者に哀悼の意を示し、被害を最小限に抑えるよう指示した。中国で香港政策を担当する国務院香港マカオ事務弁公室は、災害支援活動のチームを香港に派遣した。

香港と中国の両政府は、１９９７年の香港返還以降で最悪の人的被害を出した今回の火災で、住民の不満が当局に向かいかねない事態に神経をとがらせているとみられる。

現場のマンションの修繕工事で、可燃性の高い竹製の足場や発泡スチロールが使われたことが問題視され、火災報知機が鳴らなかったことも判明している。

ＳＮＳなどでは、香港では過去にも燃えやすい建築資材の使用が原因となった火災があり、「職務を怠った役人は辞任し、市民に謝罪しなければならない」といった非難の声が上がっている。

香港政府は２０２０年の国家安全維持法施行などによって民主派を一掃し、中国政府が望む「愛国者による香港統治」を「完成」させた。５０歳代の研究職の男性が「（今回の火災は）民主派が排除され、政府の監視機能がなくなった結果が招いた悲劇だ」と憤るように、火災をきっかけに住民の間では強権統治への不満が強まる可能性がある。