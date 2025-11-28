Tani Yuukiが最新シングル「もしものがたり」のMVを公開した。

11月19日にシングルリリースされた「もしものがたり」は、TVアニメ『ドラえもん』の20年ぶりの新エンディング曲として書き下ろされた楽曲。自身のルーツにもなっている『ドラえもん』の世界観を余すことなく昇華した楽曲で、躓いたり、困難を前に立ち止まることを優しく肯定し、そっと背中を押すような優しい歌詞と、J-POPを追求したTani Yuukiサウンドが耳に残る1曲となっている。

そして、MVにはYouTube総チャンネル登録者数2,980万人を超えるYouTube界のトップクリエイター・HIKAKINが出演。誰もが想像する“もしも”の世界に広がる“夢”を応援する「もしものがたり」の世界観を描いたMVでは、様々な遊び心が散りばめられた“もしも”を、HIKAKINとTani Yuukiがコミカルに表現し、少年少女たちの夢を肯定する。

「もしものがたり」は「THE FIRST TAKE」でも歌唱映像が公開中。「THE FIRST TAKE」では10名の混声コーラス隊と共に、壮大ながらも温かさが胸を打つ、「THE FIRST TAKE」ならではの一発撮りの緊張感と、楽曲の多幸感が混ざり合うことで生まれた珠玉の歌唱映像となっている。





◾️シングル「もしものがたり」

2025年11月19日（水）発売 先行配信：https://kmu.lnk.to/Moshimonogatari 予約サイトまとめ： https://kmu.lnk.to/moshimonogatari_CD ◆形態・価格

・初回生産限定盤A：CD+Blu-ray Disc KSCL - 3621~22 ￥3,960（税込） ⓒFujiko-Pro, Shogakukan, TV-Asahi, Shin-ei, and ADK ・初回生産限定盤B：CD+DVD KSCL - 3623~24 ￥1,760（税込）

・通常盤：CD KSCL - 3625 ￥880（税込） ⓒFujiko-Pro, Shogakukan, TV-Asahi, Shin-ei, and ADK ◆収録曲

・初回生産限定盤A

M-1 もしものがたり

M-2 万有引力

・初回生産限定盤B・通常盤

M-1 もしものがたり

M-2 もしものがたり（TV size）

M-3.もしものがたり（Instrumental)

M-4 もしものがたり（TV size Instrumental） ◆初回生産限定盤内容

・初回生産限定盤A

『Tani Yuuki Free Live “Bon Voyage!” at 横浜赤レンガ倉庫』

01.もう一度 / 02.Myra / 03.他人り事 / 04.愛言葉 / 05.ワンダーランド / 06.運命 / 07.W/X/Y / 08.Life is beautiful / 09.夢喰 / 10.後悔史 / 11.おかえり

・初回生産限定盤B

01.TVアニメ『ドラえもん』ノンクレジットエンディング映像

02.「もしものがたり」メイキング映像 ◆店頭購入者特典

Amazon.co.jp：メガジャケ

その他店舗：「もしものがたり」オリジナルステッカー

※各所無くなり次第終了となります。

◾️＜Tani Yuuki Live Tour 2025 ”Still love… this”＞

2025年 ※終了公演は省略

12月6日（土）沖縄・那覇文化芸術劇場なはーと 大劇場 2025年12月15日（月）東京・日本武道館

詳細：https://taniyuuki.com/feature/tour2025