¥°¥ì¡¼¥×¥¹¥È¡¼¥ó¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡ÖDisney SWEETS COLLECTION by Åìµþ¤Ð¤ÊÆà¡×¤Ï¡¢2025Ç¯12·î1Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¡¢JRÅìµþ±Ø¡Ö¥°¥é¥ó¥¹¥¿Åìµþ¡×¤Ë¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÌÜ¶Ì¤Ï¡¢1940Ç¯¤Î¸ø³«°ÊÍè°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼±Ç²è¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¢¡Ù¤Î¸ø³«85¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¡£Ìë¶õ¤Ëµ±¤¯À±¤äËâË¡»È¤¤¤ÎÄï»Ò¤ËÊ±¤·¤¿¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡¢¸¸ÁÛÅª¤Ê¤ª²Û»Ò¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
À±¹ß¤ëÌë¶õ¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¥Á¥ç¥³¡õ¥ß¥ë¥¯¥±¡¼¥¡×
¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¢/¥Á¥ç¥³¡õ¥ß¥ë¥¯¥±¡¼¥
¤Õ¤«¤Õ¤«¤Î¥¹¥Ý¥ó¥¸¥±¡¼¥¤Ë¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¹á¤ëÌë¶õ¤È·î¤äÀ±¤òÉÁ¤¤¤¿²Ä°¦¤é¤·¤¤°ìÉÊ¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡Ö¥Á¥ç¥³¡×¤È¡Ö¥ß¥ë¥¯¡×¡¢2¤Ä¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤¬¤È¤í¤±¤ë¥¯¥ê¡¼¥à¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤ª³Ú¤·¤ß¤È¤·¤Æ¡¢8¸ÄÆþ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£±Ç²è¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¢/¥Á¥ç¥³¡õ¥ß¥ë¥¯¥±¡¼¥¡Ù¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤Á´5¼ï¤ÎÁÇÅ¨¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¤É¤ì¤¬½Ð¤ë¤«¤Ï¶õ¤±¤Æ¤«¤é¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
²Á³Ê¡§4¸ÄÆþ 860±ß¡¢8¸ÄÆþ 1,720±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÆÃÅµ¡§8¸ÄÆþ¤Ë¤Ï¡¢Á´5¼ïÎà¤Î¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡×¤¬¥é¥ó¥À¥à¤Ç1ËçÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËâË¡¤Î¥·¡¼¥ó¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ö¥Ö¥í¥ó¥É¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥µ¥ó¥É¡×
¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¢/¥Ö¥í¥ó¥É¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥µ¥ó¥É
¹á¤Ð¤·¤¤¥Ê¥Ã¥Ä¡Ê¥¢¡¼¥â¥ó¥É¡¦¥Þ¥«¥À¥ß¥¢¡¦¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¡Ë¤È¥«¥«¥ª¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥Á¥ç¥³¥Ê¥Ã¥ÄÀ¸ÃÏ¤Ç¡¢¥³¥¯¤Î¤¢¤ë¡Ö¥Ö¥í¥ó¥É¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×¤ò¥µ¥ó¥É¡£Ìë¶õ¤ÎÀ±¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ö¥í¥ó¥É¿§¤¬Èþ¤·¤¤¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥ê¥Ã¥Á¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ç¤¹¡£8ËçÆþ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ï¡¢Æ©¤±´¶¤¬²Ä°¦¤¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤âÉÕ¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤Ê¤Î¤¬¡¢12ËçÆþ¤Î¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´Ì¡×¡£Ì´¤ÎÃæ¤ÇÀ±¤òÁà¤ë¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¤Ê¤É¡¢±Ç²è¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¤¬´Ì¤Î¶ù¡¹¤Þ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿©¤Ù½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤ÏÊõÊªÆþ¤ì¤È¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¡§8ËçÆþ 1,188±ß¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´Ì¡Ê12ËçÆþ¡Ë 2,160±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÆÃÅµ¡§8ËçÆþ¤ê¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡×¤¬¥é¥ó¥À¥à¤Ç1ËçÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´Ì¤Ë¤Ï¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¡Ë¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢¥ê¥Ã¥Á¤Ê¥¸¥ã¥¬¡¼¥É¿¥¤ê¤Ç»Å¾å¤²¤¿¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¢/¥¸¥ã¥¬¡¼¥É¥Ð¥Ã¥°¡Ù¡¢Ìë¶õ¤Î¤è¤¦¤Ê¿¼¤¤¥Í¥¤¥Ó¡¼¤È¡¢¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¡×¤¬¿È¤ËÃå¤±¤ë¥í¡¼¥Ö¤Î¤è¤¦¤ÊÀÖ¤¬Âç¿Í²Ä°¦¤¤¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¡¢Ìë¶õ¤ÎÀ±¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¥¯¥ê¥¢¥Ý¡¼¥Á¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼±Ç²è¡Ö¥º¡¼¥È¥Ô¥¢2¡×¤Î¸ø³«¤òµÇ°¤·¤¿¡¢¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢/¥·¥ç¥³¥é¥µ¥ó¥É¡Ö¸«¤£¤Ä¤±¤¿¤Ã¡×¡Ù¤â¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¡£
³«ºÅ³µÍ×
¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¢¡Ù¤ÎËâË¡¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Åß¤ÎÅìµþÅÚ»º¤È¤·¤Æ¤â´î¤Ð¤ì¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤ÒÎ©¤Á´ó¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú³«ºÅ´ü´Ö¡Û
¡2025Ç¯12·î1Æü(·î)¡Á12·î5Æü(¶â)
¢2025Ç¯12·î8Æü(·î)¡Á12·î11Æü(ÌÚ)
£2025Ç¯12·î14Æü(Æü)¡Á12·î17Æü(¿å)
¡Ú¾ì½ê¡Û
JRÅìµþ±ØB1 ¡Ö¥°¥é¥ó¥¹¥¿Åìµþ¡× ¥¹¥¯¥¨¥¢ ¥¼¥í¡Ê²þ»¥Æâ¡Ë
¡Ú±Ä¶È»þ´Ö¡Û
·î¡ÁÅÚ 8:00¡Á22:00 /Æü¡¦½Ë 8:00¡Á21:00
¢¨³Æ´ü´ÖºÇ½ªÆü¤Ï20:00¤Þ¤Ç
¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤Ç¤¹¡£
¢¨ÈÎÇä´ü´Ö¤äÆâÍÆ¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
