TOOBOEがメジャー2ndアルバム『EVER GREEN』のリリースと、全国ツアー＜TOOBOE ONE MAN TOUR 2026 〜銃爪は視線（フリガナ：ひきがねはしせん）〜＞の開催を発表した。

発表が行われたのは11月28日にキネマ倶楽部にて行われた＜TOOBOE FC LIVE 2025〜THANK YOU〜＞にて。キネマ倶楽部はTOOBOEが初めてワンマンライブを行なった会場だ。ライブではお馴染みのメジャーデビュー曲「心臓」や、この夏放送されたTVアニメ『光が死んだ夏』のエンディング主題歌「あなたはかいぶつ」はもちろん、TOOBOE名義で初めてリリースした楽曲である「赫い夜」など、ファン待望の楽曲も多数披露され、会場は絶えず大きな歓声に包まれていた。

▲『EVER GREEN』ジャケット

アンコール終了後にはメジャー2ndアルバム『EVER GREEN』リリースの情報が発表された。アルバムは、CDのほかTOOBOEデザインのオリジナルキャラクター“ダメヒマワリ”ぬいぐるみとBlu−ray付きの完全生産限定盤と、CDのみの通常盤の二形態でのリリース。“常緑”を意味するタイトルを冠し、時代を超えても色あせない一枚に仕上げている。

さらに、4月に全国ツアー＜TOOBOE ONE MAN TOUR 2026 〜銃爪は視線（フリガナ：ひきがねはしせん）〜＞を開催することも発表となった。こちらは4月11日(土)の愛知Electric Lady Landを皮切りに、4月12日(日)大阪BIGCAT、4月17日(金)福岡DRUM Be-1、そして4月24日(金)ファイナルはワンマンライブとして自身最大規模となる東京Zepp DiverCityにて行われる。全国4都市を巡る本ツアーのチケットは11月28日よりTOOBOEファンクラブ“INUGOYA”にて先行受付中。

TOOBOEは12月には対バンライブ＜奇才＞を開催。12月1日（月）に大阪BIGCATにて開催される大阪公演にはフレデリックを、12月15日(月)に東京LIQUIDROOMにて開催される東京公演にはシンガーズハイをそれぞれ招き、一夜限りのスペシャルな対バンライブを行なう。

■＜TOOBOE ONE MAN TOUR 2026 〜銃爪は視線〜＞ ▼愛知公演：2026年4月11日(土)＠Electric Lady Land

open 16:15 / start 17:00

▼大阪公演：2026年4月12日(日)＠BIGCAT

open 16:15 / start 17:00

▼福岡公演：2026年4月17日(金)＠DRUM Be-1

open 18:00 / start 18:30

▼東京公演：2026年4月24日(金) Zepp DiverCity

open 18:00 / start 19:00 ●【愛知・大阪・福岡公演】料金

スタンディング \5,800 (税込・入場時別途ドリンク代・整理番号付き)

●【東京公演】料金

1階スタンディング \5,800 (税込・入場時別途ドリンク代・整理番号付き)

2階指定席 \6,300 (税込・入場時別途ドリンク代) ●チケットはこちら

INUGOYA先行（11/28(金)22:00〜12/16(火)23:59）：https://t.co/Oo9wUJOF2Z

■＜対バンライブ「奇才」＞ ▼大阪公演：2025年12月1日（月）＠BIGCAT

open 17:30 / start18:30

GUEST：フレデリック

▼東京公演：2025年12月15日（月）＠LIQUIDROOM

open 17:30 / start18:30

GUEST：シンガーズハイ 料金：スタンディング \6,000（税込・入場時別途ドリンク代・整理番号付き）