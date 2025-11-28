TOOBOE、メジャー2ndアルバム『EVER GREEN』＆全国ツアー＜銃爪は視線＞を発表
TOOBOEがメジャー2ndアルバム『EVER GREEN』のリリースと、全国ツアー＜TOOBOE ONE MAN TOUR 2026 〜銃爪は視線（フリガナ：ひきがねはしせん）〜＞の開催を発表した。
発表が行われたのは11月28日にキネマ倶楽部にて行われた＜TOOBOE FC LIVE 2025〜THANK YOU〜＞にて。キネマ倶楽部はTOOBOEが初めてワンマンライブを行なった会場だ。ライブではお馴染みのメジャーデビュー曲「心臓」や、この夏放送されたTVアニメ『光が死んだ夏』のエンディング主題歌「あなたはかいぶつ」はもちろん、TOOBOE名義で初めてリリースした楽曲である「赫い夜」など、ファン待望の楽曲も多数披露され、会場は絶えず大きな歓声に包まれていた。
アンコール終了後にはメジャー2ndアルバム『EVER GREEN』リリースの情報が発表された。アルバムは、CDのほかTOOBOEデザインのオリジナルキャラクター“ダメヒマワリ”ぬいぐるみとBlu−ray付きの完全生産限定盤と、CDのみの通常盤の二形態でのリリース。“常緑”を意味するタイトルを冠し、時代を超えても色あせない一枚に仕上げている。
さらに、4月に全国ツアー＜TOOBOE ONE MAN TOUR 2026 〜銃爪は視線（フリガナ：ひきがねはしせん）〜＞を開催することも発表となった。こちらは4月11日(土)の愛知Electric Lady Landを皮切りに、4月12日(日)大阪BIGCAT、4月17日(金)福岡DRUM Be-1、そして4月24日(金)ファイナルはワンマンライブとして自身最大規模となる東京Zepp DiverCityにて行われる。全国4都市を巡る本ツアーのチケットは11月28日よりTOOBOEファンクラブ“INUGOYA”にて先行受付中。
TOOBOEは12月には対バンライブ＜奇才＞を開催。12月1日（月）に大阪BIGCATにて開催される大阪公演にはフレデリックを、12月15日(月)に東京LIQUIDROOMにて開催される東京公演にはシンガーズハイをそれぞれ招き、一夜限りのスペシャルな対バンライブを行なう。
■メジャー2ndアルバム『EVER GREEN』
2026年2月11日（水）リリース
購入 https://TOOBOE.lnk.to/EVERGREEN
▼完全生産限定盤（CD＋BD＋ぬいぐるみ）：9,600円（税込）
SRCL-13556〜13558
※TOOBOE書き下ろしジャケット
※スペシャルボックス仕様
※グッズとしてTOOBOEデザインのオリジナルキャラクター“ダメヒマワリ”ぬいぐるみ付属
▼通常盤（CD only）：3,300円（税込）
SRCL-13559
■＜TOOBOE ONE MAN TOUR 2026 〜銃爪は視線〜＞
▼愛知公演：2026年4月11日(土)＠Electric Lady Land
open 16:15 / start 17:00
▼大阪公演：2026年4月12日(日)＠BIGCAT
open 16:15 / start 17:00
▼福岡公演：2026年4月17日(金)＠DRUM Be-1
open 18:00 / start 18:30
▼東京公演：2026年4月24日(金) Zepp DiverCity
open 18:00 / start 19:00
●【愛知・大阪・福岡公演】料金
スタンディング \5,800 (税込・入場時別途ドリンク代・整理番号付き)
●【東京公演】料金
1階スタンディング \5,800 (税込・入場時別途ドリンク代・整理番号付き)
2階指定席 \6,300 (税込・入場時別途ドリンク代)
●チケットはこちら
INUGOYA先行（11/28(金)22:00〜12/16(火)23:59）：https://t.co/Oo9wUJOF2Z
■＜対バンライブ「奇才」＞
▼大阪公演：2025年12月1日（月）＠BIGCAT
open 17:30 / start18:30
GUEST：フレデリック
▼東京公演：2025年12月15日（月）＠LIQUIDROOM
open 17:30 / start18:30
GUEST：シンガーズハイ
料金：スタンディング \6,000（税込・入場時別途ドリンク代・整理番号付き）
