岐阜2選手が契約満了で退団「熱い声援は忘れることはないです」
FC岐阜は28日、DF石田崚真(29)とGK後藤大輝(29)が契約満了で退団すると発表した。石田は今季J3で16試合に出場。後藤はカップ戦の1試合出場にとどまった。
クラブを通じて石田は「熱狂的な岐阜サポーターの声援のお陰で最後までピッチを走ることができました。この熱い声援は忘れることはないです。FC岐阜のこれからの活躍と発展を心より祈っております」とコメント。
後藤も「この2年間でFC岐阜の歴史に触れ、その中で戦えたことを誇りに思います。たくさんの声援をいただき、50番のユニフォームを目にする度に勇気と活力が湧いてきました。とても素晴らしい時間をありがとうございました」と感謝を語っている。
