長野がアカデミーから12年在籍選手ら3選手の契約満了を発表
AC長野パルセイロは28日、3選手の退団を発表した。FW浮田健誠(28)、MF藤森亮志(28)、MF小西陽向(23)が契約満了となる。
浮田は24年から2シーズンをプレー。今季はJ3で25試合に出場して3得点だった。「18番を信じて支え続けてくれた皆様、結果で恩返しできずにすみません。パルセイロに関わる全ての皆さん、2年間本当にありがとうございました。長野が大好きです!」とコメント。
藤森は立正大から加入して6シーズンをプレー。今季はJ3で19試合2得点だった。クラブを通じ「6年間を長野で過ごし、多くの経験をさせていただきました。勝利の喜びも悔しい思いも、皆さまとともに味わえたことは、自分にとって大きな財産です。自分自身、力不足なところもあり申し訳ない気持ちもありますが、パルセイロの選手として戦えたことは、これから先もずっと自分の誇りです」と感謝を語った。
小西は長野の下部組織出身選手で、20年にトップ昇格。アカデミーを含めて12年間在籍した。「トップチームに昇格してからの6年間は、チームとしても個人としても苦しい時の方が多かったですが、ファン・サポーターの皆さんからの声援を背に長野Uスタジアムでプレー出来た事は自分にとって一生の宝物になりました。12年間本当にありがとうございました!」と別れを惜しんだ。
