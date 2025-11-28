らそんぶるが、本日東京・渋谷duo MUSIC EXCHANGEで開催された＜1st Live Tour「月夜の下、私たちは離ればなれにならないツアー」＞ファイナル公演にて、新たなアーティスト写真、バンドロゴを解禁し、2026年1月28日に2ndミニアルバム『心の隙間を埋めるのは』をリリースすることが解禁となった。

今年初めての大型フェス出演や全国ツアーを経て出会えた多くのリスナーに触れ、“音楽の存在価値”を改めて見つめ直した彼女らの“今”を閉じ込めた、新録4曲を含む全8曲入りのミニアルバムとなる。

また、ミニアルバムにも収録予定の新曲「私のB面」は12月10日に先行配信リリースされる予定だ。

さらに、春にはアルバムを引っ提げたワンマンツアーの開催も発表された。名古屋はClub UPSET、大阪は梅田 Shangri-La、そしてファイナルは恵比寿LIQUIDROOMというキャリア最大規模のツアーとなっている。 ◼︎2nd mini album『心の隙間を埋めるのは』

2026年1月28日（水）リリース

初回生産限定盤：CD+T-Shirts（ジャケ写デザイン） \6,300（tax in）

通常盤：CD only \2,800（tax in） 収録曲：

1.ロングヘアー

2.START DASH★

3.カラフル

4.昼間の三日月

5.私のB面

6.ストロベリームーン

7.夢を見よう！

8.コンティニューして！ 購入者特典：

『恋する少女はヒーローだった（demo）』[ 未配信音源 ] 1曲入りCD

■New Digital Single「私のB面」

2025年12月17日 (水) リリース

■＜らそんぶる 2nd Mini Album Release Tour「心のピースを探しに」＞

2026年4月29日(水・祝) 名古屋 Club UPSET

OPEN 17:30 / START 18:00

2026年5月23日(土) 梅田 Shangri-La

OPEN 17:30 / START 18:00

2026年5月31日(日) 恵比寿 LIQUID ROOM

OPEN 17:00 / START 18:00 All Standing 前売り：\4,500(税込) ＊ドリンク代別

All Standing（学割）前売り：\4,000(税込) ＊ドリンク代別 ※当日入場時に学生証の提示 【チケット】

official最速先行：11月28日（金）20:00〜

イープラス：https://eplus.jp/rassembler/