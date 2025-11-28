ツチカレンが、新曲「ユメノツヅキ」を配信リリースし、そのMVを公開した。

◆ツチカレン 動画

この楽曲は、マンガ『コウノドリ』作者・鈴ノ木ユウが作詞・作曲を手がけた楽曲で、戦争や争いの中で奪われていく“日常”や“夢”をテーマに描かれた1曲になっているという。何気ない幸せを願う人々の姿と、理不尽にそれを奪われていく現実が綴られており、“当たり前の日々がいかに尊いものか”を静かに訴えかける命の物語に注目してもらいたい。

ジャケット写真

公開されたMVでは、静寂の世界でギターをかき鳴らすツチヤカレンと美しくも儚い日常のカットが対比的に描かれており、夢と現実の狭間で葛藤する痛切な叫びが、見る者の心に深く響くような映像に仕上がっているとのことだ。

◾️デジタルシングル「ユメノツヅキ」

配信：https://karen-tsuchiya.lnk.to/yume-no-tsuzuki