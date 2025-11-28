¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë»¦³²Í½¹ð ·Ù»¡¤«¤é¤Î»Ø¼¨¤Ë¤è¤ê³èÆ°µÙ»ßÈ¯É½¡ÖÆ¿Ì¾¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÆÃÄê¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/28¡Û5¿ÍÁÈ½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦ÌëÌÀ¤±¤Î¥¢¥¤¥ê¥¹¤Î¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤¬¡¢11·î28Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¡£°¼Á¤Ê¥á¡¼¥ë¤ËÈ¼¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÀÐÅÄ»í²»¤Î³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»¦³²Í½¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¥á¥ó¥Ð¡¼
Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¶Ë¤á¤Æ°¼Á¤Ê¥á¡¼¥ë¤ËÈ¼¤¤ ÀÐÅÄ»í²»¡¢ÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢³èÆ°µÙ»ß¡×¤ÈÂê¤·¤¿Ê¸½ñ¤ò¸ø³«¡£¡ÖÌëÌÀ¤±¤Î¥¢¥¤¥ê¥¹¥á¥ó¥Ð¡¼¡ØÀÐÅÄ»í²»¡Ù¤ª¤è¤ÓÂ¾¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÆü»þ¡¦ÊýË¡¤òÈ¼¤¦»¦³²Í½¹ð¥á¡¼¥ë¤¬Á÷¿®¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¡ÖËÜ·ï¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÊÛ¸î»Î¤Î½õ¸À¤Î¤â¤È·Ù»¡¤ØÁêÃÌ¤ò¹Ô¤¤¡¢Èï³²ÆÏ¤ÎÄó½Ð¤ª¤è¤Ó¹ðÁÊ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢·Ù»¡¤«¤é¤Î»Ø¼¨¤Ë¤è¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¿È¤Î°ÂÁ´¤òºÇÍ¥Àè¤·¡¢ÀÐÅÄ»í²»¤ÏÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢³èÆ°¤òµÙ»ß¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤Ï¡¢¶¼Ç÷¡¦°ÒÎÏ¶ÈÌ³Ë¸³²Åù¤Ë³ºÅö¤¹¤ë½ÅÂç¤ÊÈÈºá¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ê¡¢·è¤·¤Æ´Ç²á¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£Åö¥°¥ë¡¼¥×¤ª¤è¤Ó´Ø·¸¼Ô¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤ËÂÐ¤¹¤ë¡¢¶¼Ç÷¡¢ÈðëîÃæ½ý¡¢¶ÈÌ³Ë¸³²¹Ô°ÙÅù¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢º£¸å°ìÀÚ¤ÎÎã³°¤Ê¤¯¡¢¾ÚµòÊÝÁ´¤Î¾å¡¢Ì±»ö¡¦·º»ö¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤éË¡ÅªÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤Þ¤¹¡£Æ¿Ì¾¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÆÃÄê¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¡×¤È¶¯¤¯ÁÊ¤¨¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤ÈºÆÈ¯ËÉ»ß¤òºÇÍ¥Àè¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
ÌëÌÀ¤±¤Î¥¢¥¤¥ê¥¹¤Ï¡¢10·î¤«¤éX¾å¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢11·î23Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÅÆ¼Â¹¬¡¢ÀÐÅÄ¡¢ÅÆºé¤æ¤Å¤¡¢¾®È·¤«¤Ê¤á¡¢Ã«Àî¤¢¤ª¤¤¤Î5¿Í¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
