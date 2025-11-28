◇W杯アジア1次予選 日本90ー64台湾（2025年11月28日 GLION ARENA KOBE）

バスケットボール男子日本代表（世界ランク22位）が27年バスケットボール男子ワールドカップ（W杯）アジア1次予選初戦で台湾（同ランク67位）と対戦。前半からビッグプレー連発。後半もリードを守り切って、負けられないW杯アジア1次予選白星発進を決めた。

「まずは勝利できたことはうれしい」

試合後に富永啓生（24＝北海道）は安どの表情を見せた。

この試合はベンチスタートとなった富永。前半からアリウープダンクを演出するなど、会場を沸かせた。前半終了間際には右ウイング付近からブザービーター3Pシュートを沈めると吠えた。

後半もプレーを続ける中で、最終Qでは“ヒヤリ”とする場面があった。

オフェンスリバウンド争いに飛び込むと、相手選手の指が富永の額をひっかいた。若干の流血があり、額には傷が残った。しかし富永は気にせずにプレーを続けた。この試合では2本の3Pシュートを含む13得点を記録した。

試合後に傷の具合について聞かれると「全然大丈夫です！」と笑顔を見せた。

「この一戦が凄く大事ということは、分かっていたので、まずは勝利できたことはうれしい。最初の1本が入ってリズムをつかみやすかった」と試合全体を振り返った。

最後に「次の試合も負けられない試合なので、本当に皆さんの応援が、自分たちの力になるので、これからも応援よろしくお願いします」とメッセージを送った。