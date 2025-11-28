TOOBOEメジャー2ndアルバム『EVER GREEN』リリース＆全国ツアー『銃爪は視線』開催決定
TOOBOEがメジャー2ndアルバム『EVER GREEN』を2026年2月11日にリリース。全国ツアー『TOOBOE ONE MAN TOUR 2026 ～銃爪は視線～』を4月11日から開催する。
11月28日に東京・キネマ倶楽部で開催されたワンマンライブ『OOBOE FC LIVE 2025～THANK YOU～』のアンコール終了後に発表された。
■時代を超えて色あせない名曲揃いの一枚
2ndアルバム『EVER GREEN』は、TOOBOEデザインのオリジナルキャラクター“ダメヒマワリ”ぬいぐるみとBlu-ray付きの完全生産限定盤と、CDのみの通常盤の2形態でリリース。“常緑”を意味するタイトルを冠した本作品は、時代を超えて色あせない名曲揃いの一枚となっている。
全国ツアー『TOOBOE ONE MAN TOUR 2026 ～銃爪は視線～』は、4月11日の愛知・Electric Lady Landを皮切りに、4月12日に大阪・BIGCAT、4月17日に福岡・DRUM Be-1と周り、4月24日に自身最大規模の会場となる東京・Zepp DiverCity（TOKYO）でファイナルを迎える。チケットは11月28日からTOOBOEファンクラブ“「INUGOYA」にて先行受付中だ。
TOOBOEが初めてワンマンライブを行った会場であるキネマ倶楽部で11月28日に行われたワンマンライブ『TOOBOE FC LIVE 2025～THANK YOU～』では、ライブではお馴染みのメジャーデビュー曲「心臓」や、この夏放送されたTVアニメ『光が死んだ夏』のエンディング主題歌「あなたはかいぶつ」はもちろん、TOOBOE名義で初めてリリースした楽曲である「赫い夜」など、ファン待望の楽曲も多数披露し、会場を沸かせた。
■リリース情報
2026,02.11 ON SALE
ALBUM『EVER GREEN』
■ライブ情報
TOOBOE ONE MAN TOUR 2026 ～銃爪は視線～
[2026年]
04/11（土）愛知・Electric Lady Land
04.12（日）大阪・BIGCAT
04/17（金）福岡・DRUM Be-1
04/24（金）東京・Zepp DiverCity（TOKYO）
