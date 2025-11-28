菅井友香、最新写真集『たびすがい』2月14日発売決定 沖縄・座間味島の旅を通して知る“初めての菅井”が見られる
2026年に芸能生活10周年を迎える菅井友香の写真集『たびすがい』が、2026年2月14日にワニブックスより発売されることが決定した。
【写真】夜をイメージさせるクールな菅井の「よるすがい」カレンダー
“すがい”は沖縄の方言で“装い・身なり”の意味もあるという。そんな入口からはじまった、沖縄・座間味島への旅を通して知る“初めての菅井友香”。
本書は、ビーチではしゃぐ水着姿、コケティッシュな寝起き、朝の泡風呂、街歩き、クールで艶っぽい表情など、キュートで美しい菅井の今の魅力を余すところなく凝縮した珠玉の1冊。現在の思いを語ったロングインタビューも収録した。
また、夜をイメージさせる“すがい”をテーマにした2026年4月〜2027年3月カレンダー『よるすがい』がセットになった初回限定版も同時発売される。雰囲気の異なる菅井が写されたオリジナルケース入りで、『たびすがい』の表紙カバーも通常版とは異なるデザインとなる。
菅井は写真集の発売決定に際し、「芸能生活10周年という節目に、新たな写真集をお届けできることを光栄に思います。『たびすがい』と最初に伺ったときは、その響きの斬新さに驚きました。そして、これまでたくさん名乗ってきた苗字“すがい”が沖縄の方言で“すがた”を意味することを今回初めて知り、興味深い繋がりを感じました。撮影の舞台は、美しい海と自然に包まれた沖縄県・座間味島。カレンダー『よるすがい』も含めてさまざまなコンセプトの衣装やヘアメイクで、これまでにない表情や空気を纏わせていただきました。ページをめくる旅の中で、見たことのない“菅井の姿”を感じていただけると思います。発売日は来年のバレンタインデーです。10年分の感謝と、幸せ、ちょっぴりのドキドキを詰め込んでお届けします！ 楽しみにしていただけたら嬉しいです」とコメントを寄せた。
さらに、芸能生活10周年を記念し、発売イベントやスペシャル企画も実施される。お渡し会では菅井と初の2ショットチェキが撮れるチャンスがあり、直筆サイン本企画、FUJIFILMとのスペシャルコラボ、4月中旬（予定）にはここでしか手に入らない特製アクリルスタンド付きの「スペシャル版（写真集カバーは別絵柄）」の販売など、お祝いイヤーならではの限定企画が目白押しだ。詳しくは特設サイトを確認してほしい。
菅井友香写真集『たびすがい』は、ワニブックスより2026年2月14日発売。通常版：3630円（税込）、初回限定セット版：5940円（税込）。
【写真】夜をイメージさせるクールな菅井の「よるすがい」カレンダー
“すがい”は沖縄の方言で“装い・身なり”の意味もあるという。そんな入口からはじまった、沖縄・座間味島への旅を通して知る“初めての菅井友香”。
本書は、ビーチではしゃぐ水着姿、コケティッシュな寝起き、朝の泡風呂、街歩き、クールで艶っぽい表情など、キュートで美しい菅井の今の魅力を余すところなく凝縮した珠玉の1冊。現在の思いを語ったロングインタビューも収録した。
菅井は写真集の発売決定に際し、「芸能生活10周年という節目に、新たな写真集をお届けできることを光栄に思います。『たびすがい』と最初に伺ったときは、その響きの斬新さに驚きました。そして、これまでたくさん名乗ってきた苗字“すがい”が沖縄の方言で“すがた”を意味することを今回初めて知り、興味深い繋がりを感じました。撮影の舞台は、美しい海と自然に包まれた沖縄県・座間味島。カレンダー『よるすがい』も含めてさまざまなコンセプトの衣装やヘアメイクで、これまでにない表情や空気を纏わせていただきました。ページをめくる旅の中で、見たことのない“菅井の姿”を感じていただけると思います。発売日は来年のバレンタインデーです。10年分の感謝と、幸せ、ちょっぴりのドキドキを詰め込んでお届けします！ 楽しみにしていただけたら嬉しいです」とコメントを寄せた。
さらに、芸能生活10周年を記念し、発売イベントやスペシャル企画も実施される。お渡し会では菅井と初の2ショットチェキが撮れるチャンスがあり、直筆サイン本企画、FUJIFILMとのスペシャルコラボ、4月中旬（予定）にはここでしか手に入らない特製アクリルスタンド付きの「スペシャル版（写真集カバーは別絵柄）」の販売など、お祝いイヤーならではの限定企画が目白押しだ。詳しくは特設サイトを確認してほしい。
菅井友香写真集『たびすがい』は、ワニブックスより2026年2月14日発売。通常版：3630円（税込）、初回限定セット版：5940円（税込）。