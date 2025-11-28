日向坂46・松田好花、自身のイベントグッズに驚き「高ぇ！」「誰が買うねん」
日向坂46・松田好花が27日、自身がパーソナリティを務める『日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX』（ニッポン放送／毎週木曜24時）に出演し、12月に開催する番組イベントのグッズを紹介した。高額商品も並ぶラインナップに、松田自身が思わず驚きの声を上げる場面があった。
【写真】松田好花も「高ぇ！」「誰が買うねん」と驚きのイベントグッズ
松田は12月8日に神奈川県・パシフィコ横浜で初の番組イベント「日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX 松田のトークが聴きてぇか！ in パシフィコ横浜」を開催する。この日の放送では、イベントのオリジナルグッズの数々を紹介した。
中でも、オリジナルシャツ「まるシャツ」（税込1万1000円）を見た松田は「高ぇ！」と驚きの声を上げ、「刺繍とかこだわっちゃうと、こうなっちゃう」と説明した。さらに、全長45cmという特大サイズの「BIGアクリルスタンド」（税込1万4000円）には「誰が買うねん、これ」とツッコミを入れ、スタジオの笑いを誘った。なお、このBIGアクスタは、松田が番組おなじみの“ダブルピース”をしているデザインで、指の部分に物を掛けられる仕様になっているという。
リスナーからも「クソデカアクスタ」「アクスタ14,000円！？？」「アクスタ1桁おかしくない!?」など驚きの声が続出しながらも、盛り上がっていた。
