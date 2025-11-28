◇FIBA バスケットボールワールドカップ2027アジア地区予選 日本90-64台湾（28日、GLION ARENA KOBE）

日本がワールドカップアジア予選の1次予選・初戦を快勝。キャプテンの渡邊雄太選手がチームトップの20得点の活躍を見せました。

新キャプテンとして臨んだ初戦に渡邊選手は「台湾も毎年力をつけてますけど自分たちも同じで、だから自信を持って最初から全力で試合をしようと声をかけて試合に臨みました」とコメントしました。

第1クオータにはアリウープダンク、第2クオーターには2本連続3ポイントを決めるなどチームを引っ張る活躍を見せましたが、「このチームにおいて停滞しだしたら自分が責任を持って点を取らないといけないと思っているので、そういう意味では自分の仕事ができたかなと思っています」と語りました。

渡邊選手は2024年のオリンピック以来の代表の試合となり、「このユニホームを着られることができて光栄です」とコメント。12月1日には敵地で再び台湾と対戦となりますが、「今日こういう勝ち方ができたからといって、また次も同じような勝ち方ができるとは限らないので、台湾は強いチームなのでもう一回気持ちを引き締め直して、台湾戦また全力で頑張りたいと思います」と意気込みました。