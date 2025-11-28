【29日（土）の天気】

全国的に行楽日和となるでしょう。北日本は朝にかけては、暴風に警戒が必要です。

●西日本、沖縄

鳥取は明け方まで雨の残る可能性がありますが、日中は各地穏やかに晴れるでしょう。朝は28日（金）より冷えて、熊本で3℃、広島や高松で5℃の予想です。昼間は15℃を上回るところが多いでしょう。

●東日本

日差しが届き、日中傘の出番はないでしょう。最高気温は28日（金）より低くなりますが、東海や関東は15℃前後で過ごしやすくなりそうです。

●北日本

朝にかけては日本海側を中心に雨や雪の所があり、風も強い状態が続きますが、その後は晴れ間が戻りそうです。最高気温は札幌で5℃など北海道と東北北部は一桁止まりとなりそうですが、日差しには、ほっとできそうです。

【週間予報】

●大阪〜那覇

30日（日）も晴れて行楽日和が続くでしょう。気温は20℃前後まで上がりそうです。ただ12月3日（水）からは寒くなり、福岡や鳥取など初雪となるところもありそうです。

●新潟〜名古屋

関東や東海は晴れが続きますが、北陸や長野は3日（水）以降、雨や雪となりそうです。2日（火）頃にかけては気温は高めで、1日（月）は東京で19℃まで上がりそうです。

●旭川〜福島4日（木）頃をピークに今季一番の寒気が南下し、真冬並みの寒さの所もあるでしょう。札幌は最高気温が氷点下1℃の予想です。3日（水）〜4日（木）頃にかけて日本海側を中心に大雪となるおそれがあります。