ナチュラル派の《40・50代》必見！ やりすぎなくてイイ♡【大人のこなれヘア】

トレンドを意識しながらも、自然体でおしゃれに見せたい。そんな「大人のこなれヘア」は、シルエットの抜け感や柔らかな質感、さりげないカラー使いなど、さまざまな工夫で生まれます。今回は、人気美容師さんたちのInstagram投稿から、こなれ感を上手に取り入れた最旬デザインをご紹介します。

柔らかさと艶感を両立するレイヤーボブ

艶やかなブラウンカラーに、毛束を重ねて丸みを出したレイヤーボブ。軽やかな動きを感じながらも、全体のまとまりはしっかりキープ。表面の毛流れが自然に立体感をつくり、落ち着いた印象を引き立てています。ナチュラルでも品よく見える、バランスの取れたデザインです。

モスグレージュが映えるくびれボブ

長さを変えずに軽さを出したい時にぴったりのくびれボブ。肩ラインで外ハネをつけ、顔まわりを包み込むようにレイヤーを入れることで、動きと抜け感をプラスしています。モスグレージュのカラーが程よく明るさを与え、落ち着いたトーンの中にも透明感が感じられる仕上がりです。

オリーブカラーの外ハネボブ

ボブベースに外ハネのワンカールを合わせたシンプルなデザイン。髪表面にレイヤーを入れて毛束が軽く揺れるように調整されています。オリーブやラベンダーなど赤みを抑えた寒色系カラーが透明感を引き立て、ナチュラルな質感の中にさりげない洗練さを演出。大人のカジュアルスタイルにもしっくりなじみそうです。

ピンクブラウンのレイヤーボブで、やわらかく

ピンクブラウンの華やかな色味が印象的なレイヤーボブ。ストレートタッチですが、トップはナチュラルに内へ、毛先はほんのり外ハネにして動きを加えています。毛先にさりげなく入れたハイライトがこなれ感を強調し、シンプルなシルエットにアクセントをプラス。軽やかで上品な大人ヘアです。

