

「サイバーリラックス マッサージチェア M25 AS−R710」

美と健康の総合メーカー、フジ医療器は、全身を効率よくパワフルにほぐす3つのもみメカと、骨盤まわりから太もも部までしっかりアプローチする大型エアーバッグを新搭載した「サイバーリラックス マッサージチェア M25 AS−R710」（以下、AS−R710）を11月30日に発売する。

近年、在宅勤務や長時間のデスクワークによる疲労を感じながらも、ゆっくりと自分の身体をいたわる時間を取れない人が多くいる。今回発売する「AS−R710」は、同社こだわりの3つのもみメカと大型のエアーバッグで、全身を効率よくパワフルにもみほぐすマッサージチェアとなっている。

座姿勢による疲労が溜まりやすいお尻の筋肉に着目し、仙骨の周辺を集中的にマッサージする「仙骨ほぐし」を新たに追加した「坐骨ほぐしメカ」を新搭載している。

首・肩から腰までの広範囲をほぐす「4つ玉つかみほぐしメカ 2.0」では、首・肩まわりを左右交互にメリハリのある動きでもみほぐす「肩交互もみ」と、肩を左右交互にもみながらたたく動作で波打つような心地良さを感じられる「肩交互さざなみ」2種類の新たなもみ技を搭載することが可能となった。

肩や腕、骨盤まわりから太ももにかけての面で圧迫を加えたい部位にはエアーバッグを搭載しており、包み込まれるようなマッサージを楽しめる。また、エアーバッグを活用したストレッチ動作のマッサージも用意しているので、全身を伸ばしてすっきりと疲労を解放してもらえる。

コースは、その日の疲れに合わせて選べる6種類の「マッサージコース」と、疲れやすい部位を重点的にマッサージする6種類の「専門技」を搭載している。忙しく日々を過ごす現代人の限られた時間の中でも効率よく、スピーディにマッサージを楽しめる。

［小売価格］オープン価格

［発売日］11月30日（日）

フジ医療器＝https://www.fujiiryoki.co.jp