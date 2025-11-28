ÉÙ»Î·ÐºÑ¡¢Ãæ¿õ¿À·Ð¡¦¤¬¤ó¡¦´¶À÷¾É¤Ê¤É¤ÎÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë°åÎÅÍÑ°åÌôÉÊ»Ô¾ìÄ´ºº¡¢Ç§ÃÎ¾É¡¦MCI¼£ÎÅºÞ¤Î2040Ç¯»Ô¾ìÍ½Â¬¤Ï2823²¯±ß
Áí¹ç¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÉÙ»Î·ÐºÑ¤Ï¡¢2025Ç¯1·î¤«¤é¹ñÆâ¤Î°åÎÅÍÑ°åÌôÉÊ»Ô¾ì¤òÌÖÍå¤¹¤ëÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ä´ºº¤Ï4²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ¼Â»Ü¤·¡¢Âè»°ÃÆ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢Ãæ¿õ¿À·Ð¡¢¤¬¤ó¡¢´¶À÷¾É¡¦¥ï¥¯¥Á¥ó¡¦DIC¤Î3ÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë°åÎÅÍÑ°åÌôÉÊ»Ô¾ì¤òÄ´ºº¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¤ò¡Ö2025Ç¯ÈÇ °åÎÅÍÑ°åÌôÉÊ¥Õ¥©¡¼¥¥ã¥¹¥È¥Ç¡¼¥¿ No.3¡×¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¡£2040Ç¯»Ô¾ìÍ½Â¬¡Ê2024Ç¯Èæ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Ç§ÃÎ¾É¡¦MCI¼£ÎÅºÞ¤¬2823²¯±ß¡Ê7.0ÇÜ¡Ë¤ËÃ£¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£¡Ö¥ì¥±¥ó¥Ó¡×¡Ö¥±¥µ¥ó¥é¡×¤¬¤±¤ó°ú¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤Ë¤Ï¿·¤¿¤Ê¹³ÂÎ°åÌô¤ÎÈ¯Çä¤Ë¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¤³¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢3ÎÎ°è¤Î°åÎÅÍÑ°åÌôÉÊ»Ô¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ìô¸úÊ¬ÎàÊÌ¡¢°åÌôÉÊ¶èÊ¬ÊÌ¤Ë¸½¾õ¤òÇÄ°®¤·¡¢³«È¯ÉÊ¤äÀ¯ºö¤ÎÆ°¸þ¡¢¥Ñ¥Æ¥ó¥È¥¯¥ê¥Õ¤Ê¤É¤ò²ÃÌ£¤·¤Æ2040Ç¯¤Þ¤ÇÅ¸Ë¾¤·¤¿¡£
Ç§ÃÎ¾É¡¦MCI¼£ÎÅºÞ¤Ï¡¢¥³¥ê¥ó¥¨¥¹¥Æ¥é¡¼¥¼ÁË³²ºÞ¡¢NMDA¼õÍÆÂÎÙÉ¹³ºÞ¡¢Ê¬»ÒÉ¸Åª¼£ÎÅºÞ¡¦¤½¤ÎÂ¾¤ËÂçÊÌ¤µ¤ì¤ë¡£¥³¥ê¥ó¥¨¥¹¥Æ¥é¡¼¥¼ÁË³²ºÞ¡Ö¥¢¥ê¥»¥×¥È¡×¡Ê¥¨¡¼¥¶¥¤¡Ë¤äNMDA¼õÍÆÂÎÙÉ¹³ºÞ¡Ö¥á¥Þ¥ê¡¼¡×¡ÊÂè°ì»°¶¦¡Ë¤Ë¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯°åÌôÉÊ¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿±Æ¶Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ô¾ì¤Ï½Ì¾®¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2023Ç¯12·î¤ËÊ¬»ÒÉ¸Åª¼£ÎÅºÞ¡Ö¥ì¥±¥ó¥Ó¡×¡Ê¥¨¡¼¥¶¥¤¡Ë¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ2024Ç¯°Ê¹ß³ÈÂç¤ËÅ¾¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯11·î¤Ë¤ÏÆ±¡Ö¥±¥µ¥ó¥é¡×¡ÊÆüËÜ¥¤¡¼¥é¥¤¥ê¥ê¡¼¡Ë¤¬È¯Çä¤µ¤ì¡¢2025Ç¯¤â»Ô¾ì³ÈÂç¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£¼ïÎàÊÌ»Ô¾ì¹½À®¤Ï¡¢2023Ç¯¤Ë61.7¡ó¤òÀê¤á¤¿¥³¥ê¥ó¥¨¥¹¥Æ¥é¡¼¥¼ÁË³²ºÞ¤¬2025Ç¯¤Ë¤Ï31.9¡ó¤Ë¡¢29.7¡ó¤ÎNMDA¼õÍÆÂÎÙÉ¹³ºÞ¤¬18.8¡ó¤Ë¡¢8.6¡ó¤ÎÊ¬»ÒÉ¸Åª¼£ÎÅºÞ¡¦¤½¤ÎÂ¾¤¬49.3¡ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
º£¸å¤â¡Ö¥ì¥±¥ó¥Ó¡×¡Ö¥±¥µ¥ó¥é¡×¤Î½èÊý¤¬¿Ê¤ß¡¢Èé²¼Ãí¼Í¤Ê¤É¤Î¿·ºÞ·Á¤âÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢ÅöÌÌ¤Ï¤³¤Î2ºÞ¤¬¤±¤ó°ú¤·»Ô¾ì³ÈÂç¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£ÃæÄ¹´üÅª¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î2ºÞ¤ËÂ³¤¯¿·¤¿¤Ê¹³ÂÎ°åÌô¤ÎÈ¯Çä¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é»Ô¾ì³ÈÂç¤ÏÂ³¤¯¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¿çÌ²¾ã³²¼£ÎÅºÞ¤Ï¡¢¥ª¥ì¥¥·¥ó¼õÍÆÂÎºîÆ°Ìô¡¢Èó¥Ù¥ó¥¾¥¸¥¢¥¼¥Ô¥ó·Ï¿çÌ²Ìô¡¢¥Ù¥ó¥¾¥¸¥¢¥¼¥Ô¥ó·Ï¿çÌ²Ìô¡¢¥á¥é¥È¥Ë¥óÀ½ºÞ¡¦¤½¤ÎÂ¾¤ËÂçÊÌ¤µ¤ì¤ë¡£¡Ö¥Ç¥¨¥Ó¥´¡×¡Ê¥¨¡¼¥¶¥¤¡Ë¤Î½èÊý¿»Æ©¤Ë¤è¤ê¡¢»Ô¾ì¤Ï³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ù¥ó¥¾¥¸¥¢¥¼¥Ô¥ó·Ï¿çÌ²Ìô¤«¤é¥ª¥ì¥¥·¥ó¼õÍÆÂÎºîÆ°Ìô¤Ø¤Î½èÊý¥·¥Õ¥È¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥ª¥ì¥¥·¥ó¼õÍÆÂÎºîÆ°Ìô¤Ï¡¢2024Ç¯12·î¤Ë¡Ö¥¯¡¼¥Ó¥Ó¥Ã¥¯¡×¡Ê±öÌîµÁÀ½Ìô¡Ë¤¬È¯Çä¤µ¤ì¡¢2025Ç¯8·î¤Ë¤Ï¡Ö¥Ü¥ë¥º¥£¡×¡ÊÂçÀµÀ½Ìô¡Ë¤¬¾µÇ§¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤â¤³¤ì¤é¤Î¼ÂÀÓÁý¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ô¾ì³ÈÂç¤¬Â³¤¯¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£¼ïÎàÊÌ»Ô¾ì¹½À®¤Ï¡¢2023Ç¯¤Ë60.0¡ó¤òÀê¤á¤¿¥ª¥ì¥¥·¥ó¼õÍÆÂÎºîÆ°Ìô¤¬2025Ç¯¤Ë¤Ï68.2¡ó¤Ë¡¢11.3¡ó¤Î¥Ù¥ó¥¾¥¸¥¢¥¼¥Ô¥ó·Ï¿çÌ²Ìô¤¬9.2¡ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¿çÌ²¾ã³²¤ÎÀøºß´µ¼Ô¤ÏÂ¿¤¯¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¼£ÎÅ¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ëÃæÅù¾É°Ê¾å¤Î´µ¼Ô¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£ÃæÄ¹´üÅª¤Ë¤Ï»Ô¾ì¤ò¤±
¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Ç¥¨¥Ó¥´¡×¤ÎÆÃµö¤¬ÀÚ¤ì¤ë¤¬¡¢º£¸åÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¿·Ìô¤Ø¤Î½èÊý¥·¥Õ¥È¡¢¿·Ìô¤Ë¤è¤ëÀøºß´µ¼Ô¤Î·¡¤êµ¯¤³¤·¤¬¿Ê¤à¤È¤ß¤é¤ì¡¢»Ô¾ì¤Ï°ú¤Â³¤³ÈÂç¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£
Çò·ìÉÂ¼£ÎÅºÞ¤Î»Ô¾ì¤Ï¡¢Ê¬»ÒÉ¸Åª¼£ÎÅºÞ¤¬90¡óÁ°¸å¤òÀê¤á¤ë¡£Ê¬»ÒÉ¸Åª¼£ÎÅºÞ¤Ç¤ÏTKIÁË³²ºÞ¡Ö¥¹¥×¥ê¥»¥ë¡×¡Ê¥Ö¥ê¥¹¥È¥ë¥Þ¥¤¥ä¡¼¥º ¥¹¥¯¥¤¥Ö¡Ë¡¢¡Ö¥¿¥·¥°¥Ê¡×¤ä¡Ö¥°¥ê¥Ù¥Ã¥¯¡×¡Ê¤¤¤º¤ì¤â¥Î¥Ð¥ë¥Æ¥£¥¹ ¥Õ¥¡¡¼¥Þ¡Ë¤¬¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯°åÌôÉÊ¤ÎÈ¯Çä¤äÌô²Á°ú¤²¼¤²¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ÂÀÓ¤¬½Ì¾®¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Æó½ÅÆÃ°ÛÀ¹³ÂÎ¡Ö¥Ó¡¼¥ê¥ó¥µ¥¤¥È¡×¡Ê¥¢¥¹¥Æ¥é¥¹À½Ìô¡Ë¡¢STAMPÁË³²ºÞ¡Ö¥»¥à¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¹¡×¡Ê¥Î¥Ð¥ë¥Æ¥£¥¹ ¥Õ¥¡¡¼¥Þ¡Ë¤Ê¤É¤Ï¿¤Ó¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ô¾ì³ÈÂç¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸åÃ»´üÅª¤Ë¤Ï¡¢°ú¤Â³¤¡Ö¥Ó¡¼¥ê¥ó¥µ¥¤¥È¡×¤ä¡Ö¥»¥à¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ê¤ÉÊ¬»ÒÉ¸Åª¼£ÎÅºÞ¤¬»Ô¾ì¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¡Ö¥Ó¡¼¥ê¥ó¥µ¥¤¥È¡×¤Ï¡¢µÞÀ¥ê¥ó¥ÑÀÇò·ìÉÂ¤Î2¼¡¼£ÎÅ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍ¸úÀ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢1¼¡¼£ÎÅ¤Ø¤ÎÅ¬±þ³ÈÂç¤¬¥Õ¥§¡¼¥º·ÃÊ³¬¤Ë¤¢¤ê¡¢¾µÇ§¤µ¤ì¤ì¤ÐµÞ·ã¤Ë½èÊý¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£¡Ö¥»¥à¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ï¡¢ËýÀ¹ü¿ñÀÇò·ìÉÂ¤Î2¼¡¼£ÎÅ¤Ë¤ª¤±¤ë»ÈÍÑ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢2025Ç¯5·î¤Ë1¼¡¼£ÎÅ¤Î¾µÇ§¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤Ï1¼¡¼£ÎÅ¤ÎÉ¸½à¼£ÎÅÌô¤Ë¤Ê¤ë¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£ÃæÄ¹´üÅª¤Ë¤Ï¸½¾õ¤Î¼çÍ×¤ÊÊ¬»ÒÉ¸Åª¼£ÎÅºÞ¤Î¿Ä¹¤Ï¥Ô¡¼¥¯¥¢¥¦¥È¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¿·Ìô¸õÊä¤ÏËÉÙ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é»Ô¾ì¤Ï³ÈÂç¤¬Â³¤¯¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢Æó½ÅÆÃ°ÛÀ¹³ÂÎ¤¬µÞÀ¥ê¥ó¥ÑÀÇò·ìÉÂ¼£ÎÅ¤Ë¤ª¤¤¤Æ´üÂÔÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢º£¸å¤µ¤é¤Ë½èÊý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤Û¤«¡¢µÞÀ¹ü¿ñÀÇò·ìÉÂ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏFLT3ÁË³²ºÞ¤äIDHÁË³²ºÞ¤ÎÍ¸úÀ¤¬³¤³°¤Ç´û¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å½èÊý¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
°À¥ê¥ó¥Ñ¼ð¼£ÎÅºÞ¤Ï¡¢Ê¬»ÒÉ¸Åª¼£ÎÅºÞ¡¢CAR¡ÝTÎÅË¡¡¢ÌÈ±Ö¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁË³²ºÞ¡¢¤½¤ÎÂ¾¹³¤¬¤óºÞ¤ËÂçÊÌ¤µ¤ì¤ë¡£»Ô¾ì¤Ï¡¢Ê¬»ÒÉ¸Åª¼£ÎÅºÞ¤¬75¡óÄøÅÙ¤òÀê¤á¤ë¡£¶áÇ¯¡¢Ê¬»ÒÉ¸Åª¼£ÎÅºÞ¤Ç¤¢¤ë¹³CD79b¹³ÂÎÌôÊªÊ£¹çÂÎ¡Ö¥Ý¥é¥¤¥Ó¡¼¡×¡ÊÃæ³°À½Ìô¡Ë¡¢¹³CD30¹³ÂÎÌôÊªÊ£¹çÂÎ¡Ö¥¢¥É¥»¥È¥ê¥¹¡×¡ÊÉðÅÄÌôÉÊ¹©¶È¡Ë¡¢BTKÁË³²ºÞ¡Ö¥Ù¥ì¥¥·¥Ö¥ë¡×¡Ê¾®ÌîÌôÉÊ¹©¶È¡Ë¤¬»Ô¾ì¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯¤Ï¡¢¡Ö¥Ý¥é¥¤¥Ó¡¼¡×¤È¡Ö¥¢¥É¥»¥È¥ê¥¹¡×¤Ê¤É¤Î»Ô¾ì³ÈÂçºÆ»»Äê¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿Ê¬»ÒÉ¸Åª¼£ÎÅºÞ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢CAR¡ÝTÎÅË¡¡¢ÌÈ±Ö¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁË³²ºÞ¡¢¤½¤ÎÂ¾¹³¤¬¤óºÞ¤ÎÁ´¤Æ¤¬Á°Ç¯Èæ¸º¾¯¤È¤Ê¤ê¡¢»Ô¾ì¤¬½Ì¾®¤·¤¿¡£2025Ç¯¤Ï¡¢¡Ö¥Ý¥é¥¤¥Ó¡¼¡×¤¬¼ÂÀÓ¤ò²óÉü¤µ¤»¤ë¤Û¤«¡¢2023Ç¯°Ê¹ß¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¿·À½ÉÊ¤Î¿Ä¹¤¬´óÍ¿¤·¡¢»Ô¾ì¤Ï³ÈÂç¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£º£¸åÃ»´üÅª¤Ë¤Ï¡Ö¥Ý¥é¥¤¥Ó¡¼¡×¤ä¤½¤ÎÂ¾¶áÇ¯È¯Çä¤µ¤ì¤¿Ê¬»ÒÉ¸Åª¼£ÎÅºÞ¡¢CAR¡ÝTÎÅË¡¤¬¤±¤ó°ú¤·¡¢»Ô¾ì¤Ï³ÈÂç¿ä°Ü¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢2023Ç¯11·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¹³CD20¡¿CD3¹³ÂÎ¡Ö¥¨¥×¥¥ó¥ê¡×¡Ê¥¸¥§¥ó¥Þ¥Ö¡Ë¤¬ßÉË¦À¥ê¥ó¥Ñ¼ð¤Î2¼¡¼£ÎÅ¤Ç½èÊý¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ßÉË¦À¥ê¥ó¥Ñ¼ð¤ä¤Ó¤Þ¤óÀÂçºÙË¦·¿BºÙË¦¥ê¥ó¥Ñ¼ð¤Î1¼¡¼£ÎÅ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥Õ¥§¡¼¥º·ÃÊ³¬¤Ë¤¢¤ë¡£ÃæÄ¹´üÅª¤Ë¤Ï¡Ö¥Ý¥é¥¤¥Ó¡¼¡×¡Ö¥¢¥É¥»¥È¥ê¥¹¡×¡Ö¥Ù¥ì¥¥·¥Ö¥ë¡×¤Î¿Ä¹¤¬¥Ô¡¼¥¯¥¢¥¦¥È¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢°À¥ê¥ó¥Ñ¼ð¤Î´µ¼Ô¿ô¤ª¤è¤Ó¼£ÎÅ´µ¼Ô¿ô¤Ï¹âÎð²½¤ä¿ÇÃÇµ»½Ñ¤Î¸þ¾å¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤¨¡¢¿·Ìô¤ÎÈ¯Çä¤â³èÈ¯¤Ç¤¢¤ê¡¢¿·Ìô¸õÊä¤âËÉÙ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¤½¤ì¤é¤ÎÈ¯Çä¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ô¾ì¤Ï³ÈÂç¤¬Â³¤¯¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£¿·Ìô¸õÊä¤ÏÆó½ÅÆÃ°ÛÀ¹³ÂÎ¤ÈCAR¡ÝTÎÅË¡¤ËÂ¿¤¯¡¢Î¾ºÞ¤Ø¤Î´üÂÔÅÙ¤Ï°ÊÁ°¤è¤ê¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï½¾Íè¤Î²½³ØÎÅË¡ºÞ¤¬¤³¤ì¤é¤Ø¤È¥·¥Õ¥È¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
Ãæ¿õ¿À·ÐÎÎ°è¤Î»Ô¾ì¤Ï¡¢¹³¤¦¤ÄºÞ¡¢Åý¹ç¼ºÄ´¾É¼£ÎÅºÞ¡¢¹³¥Ñ¡¼¥¥ó¥½¥óÉÂ¼£ÎÅºÞ¡¦¥ì¥¹¥È¥ì¥¹¥ì¥Ã¥°¥¹¾É¸õ·²¼£ÎÅºÞ¤Ï¿·Ìô¤ÎÈ¯Çä¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯°åÌôÉÊ¤Ø¤Î¥·¥Õ¥È¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢Ç§ÃÎ¾É¡¦MCI¼£ÎÅºÞ¤Ï¡Ö¥ì¥±¥ó¥Ó¡×¤È¡Ö¥±¥µ¥ó¥é¡×¡¢¿çÌ²¾ã³²¼£ÎÅºÞ¤Ï¡Ö¥¯¡¼¥Ó¥Ó¥Ã¥¯¡×¤ä¡Ö¥Ç¥¨¥Ó¥´¡×¤ÎÈ¯Çä¤Ë¤è¤ê¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£ÃæÄ¹´üÅª¤Ë¤âÇ§ÃÎ¾É¡¦MCI¼£ÎÅºÞ¤Î¿¤Ó¤Ë¤è¤ê¡¢»Ô¾ì³ÈÂç¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¤¬¤óÎÎ°è¤Î»Ô¾ì¤Ï¡¢¡Ö¥¥¤¥È¥ë¡¼¥À¡×¡ÊMSD¡Ë¤ä¡Ö¥ª¥×¥¸¡¼¥Ü¡×¡Ê¾®ÌîÌôÉÊ¹©¶È¡Ë¤Ê¤É¤ÎÌÈ±Ö¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁË³²ºÞ¤ÈÊ¬»ÒÉ¸Åª¼£ÎÅºÞ¤¬¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¬»ÒÉ¸Åª¼£ÎÅºÞ¤Ç¤Ï¹³ÂÎÌôÊªÊ£¹çÂÎ¤äÆó½ÅÆÃ°ÛÀ¹³ÂÎ¤òÃæ¿´¤Ë³«È¯¤äÈ¯Çä¤¬³èÈ¯¤Ç¤¢¤ê¡¢2030Ç¯°Ê¹ß¤ÏÂç·¿À½ÉÊ¤Î¿Ä¹¥Ô¡¼¥¯¥¢¥¦¥È¡¢¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯°åÌôÉÊ¤ä¥Ð¥¤¥ª¥·¥ß¥é¡¼¤ÎÈ¯Çä¤âÍ½ÁÛ¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤é¤Ë¤è¤ê¡¢»Ô¾ì¤ÏÃæÄ¹´üÅª¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
´¶À÷¾É¡¦¥ï¥¯¥Á¥ó¡¦DICÎÎ°è¤Î»Ô¾ì¤Ï¡¢´¶À÷¾É¼£ÎÅºÞ¤Ï¿··¿¥³¥í¥Ê¤ÎÄÃÀÅ²½¤Ë¤è¤ê¼ûÍ×¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ëÉÊÌÜ¤¬¤¢¤ë¤Û¤«¡¢¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯°åÌôÉÊ¤Ø¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¤¤¤ëÉÊÌÜ¤âÂ¿¤¤¡£´¶À÷¾É¤ÎÎ®¹Ô¤Ë¤âº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢Â¿¤¯¤ÎÉÊÌÜ¤¬ÃæÄ¹´üÅª¤Ë»Ô¾ì½Ì¾®¤â¤·¤¯¤Ï²£¤Ð¤¤¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£¥ï¥¯¥Á¥ó¤â¿··¿¥³¥í¥Ê¤ÎÄÃÀÅ²½¤Ë¤è¤ê¼ûÍ×¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ëÉÊÌÜ¤¬¤¢¤ë¡£»ÒµÜðô¤¬¤ó¤äÂÓ¾õá×¿¾¤Î¥ï¥¯¥Á¥ó¤Ê¤É¤Ï¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×ÀÜ¼ï¤Ë¤è¤ë¼ûÍ×Áý²Ã¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¤¬¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤Ë¤Ï»Ô¾ì½Ì¾®¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£DIC¡ÊÉÂµ¤ÇÅ¼ïÀ·ì´ÉÆâ¶Å¸Ç¾É¸õ·²¡Ë¼£ÎÅºÞ¤Ï¡¢¸¶¼À´µ¤Î¼£ÎÅ¤òÍ¥Àè¤·¡¢¼£ÎÅ¤ò¤·¤Ê¤¤¾ÉÎã¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢½èÊý¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÎÄ´ººÊýË¡¡ÏÉÙ»Î·ÐºÑÀìÌçÄ´ºº°÷¤Ë¤è¤ë»²Æþ´ë¶È¤ª¤è¤Ó´ØÏ¢´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤Ê¤É¤Ø¤Î¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤ª¤è¤Ó´ØÏ¢Ê¸¸¥Ä´ºº¡¢¼ÒÆâ¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤òÊ»ÍÑ
¡ÎÄ´ºº´ü´Ö¡Ï7·î¡Á9·î
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï
½ñÀÒÈÇ¡§22Ëü±ß
½ñÀÒ¡¿PDFÈÇ¥»¥Ã¥È¡§25Ëü3000±ß
½ñÀÒ¡¿PDF¡Ü¥Ç¡¼¥¿ÈÇ¥»¥Ã¥È¡ÊÁ´ÂÎÊÔ¡Ë¡§27Ëü5000±ß
¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸ÈÇ¡§44Ëü±ß
¡Ê¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¡Ë
ÉÙ»Î·ÐºÑ¡áhttps://www.fuji-keizai.co.jp